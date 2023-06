Aún falta camino por recorrer para conseguir seguridad

En días pasados, el Presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador dio a conocer, en su conferencia matutina, que su gobierno que comenzó en 2018, es el sexenio con más homicidios dolosos en la historia reciente de nuestro país, haciendo la precisión de que es resultado de la “herencia” que le dejaron administraciones anteriores, pues lo recibió en decadencia en materia de seguridad pública.

Estamos a poco más de un año de que termine este sexenio y, sin duda, el problema de la inseguridad que nos aqueja a las y los mexicanos no está resuelto y falta largo camino por recorrer para que esto suceda, eso no implica, desde luego, que no existan aciertos de este gobierno en esta materia.

Todo lo contrario, uno de los grandes y trascendentes logros del presidente López Obrador, ha sido la creación e implementación de la Guardia Nacional, que tiene como finalidad, precisamente, la paz de la ciudadanía.

Lo tenemos muy claro en el Partido Verde Ecologista de México, la seguridad de las y los mexicanos es un tema de alta prioridad para nuestros gobiernos federal, estatal y municipal, es un derecho humano del que gozamos todas las personas y, consecuentemente, es obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, proteger, promover, respetar y garantizar, mediante la implementación de políticas públicas, acciones, programas y expedición de marcos normativos.

Siendo el Sistema Nacional de Seguridad Pública quien tiene a su cargo sentar las bases de coordinación en esta materia, destaca la función de formular, impulsar, articular y evaluar las políticas y estrategias en materia de seguridad pública, considerando las propuestas de la sociedad civil mediante mecanismos de participación ciudadana, a fin de contribuir al desarrollo y preservación de un entorno de seguridad ciudadana propicio para el desarrollo humano sostenible.