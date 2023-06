¡Qué buena vida!

Vgly una banda con valores y Banda Pa todos un show para recordar

¿Ustedes que hacen los viernes por la noche? Muchos dirán que van al cine, teatro, conciertos, algún show de cabaret. Y esos planes muy comunes de esta gran urbe, pero hay una nueva opción a la cual me invitaron y decidí ir.

Primero porque el recinto me fascina, el Foro Puebla es céntrico, con buen espacio, el servicio es muy bueno. En segundo lugar, siempre lo que se presenta ahí es de calidad y en esta ocasión no era la excepción.

Banda Pa todos es un show de cabaret, pero con música del regional mexicano. ¿Se imaginan eso? ¡Es una locura! nunca imaginé ver un verdadero espectáculo de esas dimensiones. Hay más de una veintena de artistas sobre las tablas, entre músicos, bailarines, cantantes. La producción es de 10, ya que la multimedia es perfecta, el juego de luces es como de los conciertos más espectaculares que vienen a México.

Las interpretaciones están de lujo, me da mucho gusto ver a un amigo entrañable que va escalando con pasos sólidos en esta carrera, me refiero a Chito Villegas, que la hace muy bien como conductor en Bandamax y que nos ha dado muestra de su talento como cantante en ese canal y, gracias a eso está en este show, deleitándonos todas las noches de los fines de semana con su voz única, sin menospreciar a sus demás compañeros, pero este vato está muy cañón.

Si quieren ir con amigos y arrancar bien la fiesta, es el lugar y show prefecto. Banda Pa todos es la experiencia ideal para olvidarnos de una semana pesada o cualquier problema que hayamos tenido, creo que es el mejor desestresante para ir con los amigos, pareja o con quien sea.

Pero si su plan es de estar en casa y aventarse un maratón de series, les recomiendo ver una historia tan real pero llena de superación, valores y sobre todo de música, Vgly es la opción para el fin.

Esta es una producción de Exile Studios para HBO Max, ¡ay nomás! Los protagonistas son nada más y nada menos que Benny Emmanuel, Juan Daniel García Treviño, Alex Lago, Sasha González y Natanael Cano, todos ellos dirigidos por Sebastián Sariñana. Aquí podemos entender más del folklore y lo que usan estos chicos de hoy en día como la ropa, los tatuajes, las joyas, tenis.

Hemos visto que no es fácil alcanzar el éxito en la música urbana, pues aquí lo veremos también, pero retratada con una nueva visión sencilla pero cruda a la vez, que refleja lo que el director quiere contar a través de estos jóvenes actores. ¿Ustedes saben por qué se usa la expresión “ya colgó los tenis” cuando alguien muere? No, pues aquí nos explican el significado de ésta y muchos más dichos de nuestra cultura popular.

También es un buen pretexto para adentrarnos en ese barrio tan rico en experiencias, colores, negocios y cosas que no imaginamos -como la música urbana que se está haciendo de gran calidad-, me refiero a Tepito, nuestro barrio bravo. Y pueden disfrutarla en HBO Max. Aquí ya les di dos opciones para el fin, ¿Cuál escogerán? Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta.

Mis redes sociales son: Twitter @Tinajas, Instagram @tinajas75 y nos vemos la próxima semana.