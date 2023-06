Agilizar los visados en Brasil

La Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, han exhortado a las autoridades federales a agilizar los procesos de visado para turistas brasileños que pretenden viajar a Quintana Roo, así como a las autoridades migratorias en el aeropuerto de Cancún para evitar malos tratos quienes porten un visado para hacer turismo en México, así lo manifestó Jesús Almaguer Salazar, su presidente.

El tema regresa a la agenda turística una vez que la aerolínea dominicana Arajet, ha confirmado que a través del hub de Santo Domingo, conectará San Pablo en Brasil con los aeropuertos mexicanos de Santa Lucía (AIFA) y de Cancún.

Hay un largo historial de retrasos y complicaciones para esta aerolínea sobre todo en el aeropuerto de Santa Lucía (AIFA), con el tema de no admitidos y retrasos en sus operaciones de vuelta a Santo Domingo por los largos procesos burocráticos de no admisión, en el caso de pasajeros que no cumplen —de acuerdo a la visión del Instituto Nacional de Migración— con los requisitos para ingresar a territorio nacional.

De acuerdo al oficio NM/DCCVM/DRM/INFOMEX/1156/2023 del Instituto Nacional de Migración (INAMI), han habido días, como el 23 de enero de 2023, donde 42 pasajeros en el vuelo 4340 de Arajet, que cubrió la ruta Santo Domingo - Santa Lucía (AIFA) fueron no admitidos por migración, 32 haitianos, 6 jamaicanos, 2 rusos, 1 dominicano y 1 ciudadano de Kasajstán. Así el dicho oficio se detalla que fueron 328 pasajeros inadmitidos entre el 1 de enero y el 7 de mayo de este 2023 en ese vuelo de Arajet, que operaba 3 veces por semana y ahora lo hace 4, cabe destacar que hubo algunos brasileños en ese listo.

Las inadmisiones provocaron en muchos de esos vuelos retrasos en la salida de hasta 3 horas y a la fecha, el INAMI se niega a revisar sus políticas burocráticas.

Esto ocurrió en Santa Lucía (AIFA), algo similar ocurre en Cancún y es el temor de los hoteleros ahora que se abre esta ruta de bajo costo para conectar Brasil con Quintana Roo.

Ahora bien, ¿qué dice el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo?, ¿qué dice la gobernadora Mara Lezama?, ambos podrían en conjunto, presionar al gobierno federal para que agilice ambas cosas, por un lado la emisión de visados y por otro, los procesos al arribo por parte de las autoridades migratorias.

En el caso del Estado de México, en el AIFA, también la gobernadora Delfina Gómez deberá revisar este caso en particular con la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes operan y supervisan a las demás autoridades en el AIFA. No puede ser que el aeropuerto más nuevo del país, donde el presidente promueve que lleguen mas vuelos internacionales, tengan esos procedimientos tan engorrosos que afectan a las aerolíneas, en este caso Arajet que supongo, por no perder el slot permanece en silencio soportando retrasos sistemáticos.

El turismo debe ir de la mano con la seguridad nacional, debe hacer eficientes los procedimientos y elevar los estándares de seguridad. Unas fronteras seguras no necesariamente deben ser burocráticas y engorrosas. La tecnología debe ser usada para la gestión de visados, sobre todo en el entendido que somos un país que en gran medida, vive del turismo.