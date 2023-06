Por Beate Heimes

Una y otra vez escucho en las sesiones:

“Luego mi mamá se enojó y ya no hablaba conmigo”, o

“Le dejé de hablar a mi hermano por 3 años”.

Habiendo discutido con una persona especial y cercana y dejar de hablarse es muy común. Muchas veces no estamos preparados para escuchar otra opinión y nos es más fácil dejar de hablar.

La ley del hielo es un recurso para evitar discusiones y la comunicación confrontativa. Es un castigo impuesto de una persona a otra. Es ignorar la persona, separarla de un vínculo afectivo, evitando el conflicto y su resolucion.

Generalmente es displacentero la discusión, pero es sumamente necesario para la comunicación y la convivencia porque permite llegar a acuerdos, negociar, gestionar las diferencias y las emociones, expresar nuestros pensamientos y necesidades.

Cuando vivimos en una relación, ya sea con padres, parejas, hijos y en relación con nuestros amigos y compañeros de trabajo encontramos seguramente mucho en común pero no falta la opinión opuesta o diferente y lejos de ser un obstáculo de convivencia es, en muchos casos, una herramienta de crecimiento. Por lo tanto, es importante poder expresarse y comunicarse de manera constructiva y compartiendo.

La ley del hielo es una forma de abuso psicológico encubierto, que ya sea de forma consciente o inconsciente, genera muchísimo malestar y amenaza a quien se ve afectado y afrontado.

Ignorar a una persona no es solamente estar en silencio verbalmente, también produce aislamiento emocional y físico lo que afecta de manera grave en especial a niños, que dependen del cuidado de las personas cercanas. Si el cuidador primario de un niño castiga con la ley del hielo, el pequeño no tiene ninguna herramienta para defenderse o cuidarse de las consecuencias. Aun no tiene desarrollado su capacidad de enfrentar al adulto y de expresar plenamente sus sentimientos. Los niños dependen del adulto empático y amoroso, quien lo cuida y protege ante amenazas. Ignorando a un niño pequeño puede generar desconfianza, miedo, ansiedad y otras afectaciones psicológicas que llegan a manifestarse de muchas maneras.

Invisibilidad y anular la existencia de cualquier persona es un acto cruel.

La ley del hielo genera mucho sufrimiento, rencor, miedo y soledad. La falta de cercanía no solo puede afectar el psiquismo, también afecta el cuerpo.

Ser ignorado es realmente doloroso. Como adultos podemos reaccionar, responder, actuar. Pero entre mayor el vínculo afectivo mayor será el sufrimiento y el estrés que se experimenta.

La ley del hielo es un recurso para manipular, ejercer poder sobre el otro y disminuirlo de forma psicológica. El silencio impuesto no es una herramienta educativa. La comunicación es el gran aliado de las relaciones interpersonales. Dejar de utilizar la comunicación creativa para formar conductas de alguien es abuso, se realice de forma consciente o inconsciente.

La comunicación desde las emociones es necesario y sanador.

