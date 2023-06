PolíticaConfidencial Taddei no da una en el INE y se acerca el proceso electoral más delicado

GUADALUPE TADDEI está fallando como presidenta del INE. Le costó meses integrar una lista de directores que renunciaron tras la conclusión del periodo de Lorenzo Córdova. Este miércoles propuso a dos para ocupar la Secretaría Ejecutiva que dejó Edmundo Jacobo Molina. Pero la ex consejera Adriana Favela rechazó el ofrecimiento y Flavio Cienfuegos, de tenebroso historial, no alcanzó los votos. Y lo malo es que se acerca el proceso electoral más delicado: la sucesión presidencial, renovación del Senado y Cámara de Diputados, 9 gubernaturas… casi 20 mil cargos. Así las cosas…

ALEJANDRO A(MLITO) MORENO, como le anticipamos ayer aquí, está sintiendo pasos en la azotea. En efecto, dentro del PAN crece la corriente de opinión que está planteando no ir con el PRI en las elecciones del 2024. Este fin de semana habrá Consejo Nacional y las voces están creciendo en esa lógica. ¿Qué hará Marko Cortés?

OMAR GARCÍA HARFUCH, secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, ve cómo en un solo día ocurren dos balaceras. Una fue un intento de asalto y en la otra en unos cuantos segundos hombres armados asesinaron a una persona e hirieron a otra. ¿Algo se esta descomponiendo? Para colmo en lo que va de la actual administración han sido aprehendidos 360 policías por haber incurrido en conductas ilícitas, como extorsión, robo, “fabricación de culpables”, secuestro y homicidio.

AMLOFEST en puerta. El 1 de julio el presidente organizará un festejo en el Zócalo por los cinco años de su gobierno. Invitará a gobernadores, gabinete… y por supuesto a sus “corcholatas” como llama a los aspirantes de Morena para relevarlo en el 2024 en Palacio Nacional. Ya les pidió, eso sí, que no vayan a llevar porras a los suspirantes… ya se verá.

#PolíticaConfidencialPuebla

RODRIGO ABDALA DARTIGUES. Y quien no deja de suspirar por destacar en la contienda electoral por la gubernatura del estado de Puebla es Rodrigo Abdala Dartigues, el delegado de los programas federales del Bienestar. Sin embargo, la realidad es que necesitaría más que ser familiar político del titular de la CFE para lograrlo, ya que los Mier continuarán disputando dicha elección hasta el día de hoy. No perdamos de vista lo que sucederá.

JULIO HUERTA. Aunque los funcionarios del gobierno estatal no deberían estar promoviéndose anticipadamente de cara a la elección del 2024, el secretario de Gobernación, Julio Huerta, tiene por doquier bardas pintadas con su nombre. El también primo del finado Miguel Barbosa busca igualmente convertirse en candidato de Morena para la gubernatura el próximo año, impulsado por el ala dura de Morena y la única “corcholata” mujer de la contienda presidencial; no obstante, hay otro de los aspirantes a la Presidencia que tendría ya una negociación que involucra la candidatura de Puebla para uno de sus cercanos, esto a cambio de no romper filas ni jugar las contras a la llamada cuarta transformación.