Con “Génesis”, Peso Pluma tendrá que reafirmar su dominio en la industria musical

Con el lanzamiento del álbum “Génesis”, Peso Pluma está prácticamente obligado a demostrar que como ronca duerme. Ésta, su primera producción ‘en forma’ tiene todas las miradas encima por muchas razones: es el artista mexicano más conocido en este momento a nivel mundial, viene de la controvertida ‘Sesión 55′ con Bizarrap la cual por cierto ya rebasó los 100 millones de vistas en youtube, incluye duetos con artistas de la talla de Darey de la Sierra, Natanael Cano, Edgardo Nuñez y quien le diera el ‘empujón’ de la suerte, Luis R. Conríquez, pero sobre todo, habremos de ver si los temas en solitario de veras le gustan a la gente.

Es precisamente ahí donde nos daremos cuenta si las puede solo, porque las colaboraciones es ir prácticamente a lo seguro sumando los fanáticos de los participantes, pero cuando un artista da un trancazo con algo propio, ahí sí merece bombos y platillos.

El primer sencillo titulado ‘Bye’ lanzado el 26 de mayo pasado, tiene 43.5 millones de visualizaciones de youtube, en Spotify no aparece en su top 5 lo que significa que no le ha llegado ni a los talones a: “Ella Baila Sola”, “La Bebé”, “Music Sessions #55″, “El Azul” y “PRC” todos, absolutamente todos duetos.

Las cosas hay qué verlas objetivamente, no dejarse llevar por el marketing, brutal eso sí, que se ha logrado con esta marca que hoy también es un sello discográfico (Doble P Records), ah porque muy abusado el chamacón, sigue con la disquera que lo descubrió (Prajin Records) pero bajo sus propios términos.

Peso Pluma tendrá catorce oportunidades (número de temas en el disco) para sumar y sumar cifras en un mundo que se rige por métricas, eso no sustituirá jamás a los sold out en las presentaciones, pero siempre es grato verse en las listas de Billboard en los primeros lugares, sobre todo ahora que las que eran impensables para los latinos como la legendaria Hot 100 ha tenido que abrir sus puertas a todo lo ancho para la música en español.

Así las cosas para el ídolo del momento quien a sus 24 años recién cumplidos, ha sido comparado con Valentín Elizalde por su combinación de gran carisma y cero voz pero sí un estilo inigualable, el personaje que no es muy amigo de los medios porque no los ha necesitado, el que con todo y un séquito de agentes de seguridad ha sido víctima de un robo al ser despojado en medio de la multitud, de su costoso colgante del hombre araña, pero sobre todo, un artista que está en la cima en épocas en las que todo dura lo que el sabor de un chicle, épocas de canciones y no de catálogos, épocas de triunfos efímeros en los que muy pocos logran la constancia y la permanencia.

Es por eso que “Génesis” como su nombre lo dice puede ser el principio de todo o el final de nada.