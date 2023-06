Por Connie Molina

Desde el punto de vista astrológico Papá es el Sol

En la mitología es el Dios Zeus

En los arquetipos siempre es el héroe

Aprovechando el mes de junio, quiero dedicar este artículo a todos los “Super padres”, y no me refiero a aquellos que puedan venir de algún lejano planeta cómo Krypton o ser ágiles, veloces y con reflejos superhumanos como Thor; me refiero al “super padre” normal, el hombre que ríe y llora, siente, piensa, comete errores y corrige, acompaña, resguarda, aquel que está presente en la vida de sus hijos, y qué es capaz de generar con ellos sólidos vínculos afectivos, que les permiten estar mejor preparados emocional, psicológica, física y socialmente para enfrentar las diversas situaciones que se presentan en el transcurso de la vida.

El concepto del padre ha ido evolucionando junto con el de familia a través de la historia.

El papel del padre presente física y emocionalmente en la vida de los hijos, es tan importante cómo el de la madre, es único, intransferible y fundamental en los momentos importantes de su desarrollo, se ha demostrado que los hijos e hijas de padres presentes tienen más tolerancia a la frustración, mayor capacidad para establecer límites, mayor confianza en sí mismos ; sufren menos dificultades de comportamiento en la adolescencia; sacan mejores notas; son más líderes; desarrollan más empatía y sentimientos de compasión hacia los demás; son menos propensos a las adicciones; desarrollan una mejor autoestima y cuando se casan tienen matrimonios más estables que los hijos de padres ausentes.

No hay nada más fortalecedor para nosotros cómo hijos e hijas, que el sabernos y sentirnos amados, protegidos y aceptados por el hombre más importante en nuestras vidas, nuestro padre, nuestro ejemplo de omnipotencia, fortaleza, amparo y orientación, que nos da ese sentido de protección que nos permite ir con pasos más firmes por la vida.

Se dice que durante los seis primeros meses de vida el bebé ya da pruebas de reconocer a su madre y a su padre, y que inclusive, la comunicación que establece con cada uno de ellos es diferente.

Bert Hellinger nos dice:

“El padre nos muestra el mundo”

“El padre es nuestra conexión más inmediata con el mundo real, lo material, lo práctico, lo que podemos tocar. Papá es acción, determinación, voluntad, poder y reconocimiento”.

Y es que la integración de la figura paterna nos permite salir al “mundo” y satisfacer nuestras necesidades, también de relacionarnos siendo capaces de darnos permiso para ser quiénes somos.

Es por eso que pienso qué: “Es muy importante que nosotras cómo madres dejemos que los padres ejerzan su rol de papás, y no interferir en el espacio de nuestros hijos y sus padres, aunque muchas pensemos que lo podríamos hacer mejor que ellos; no es así, debemos dejar que ese instinto paternal también se dé, así cómo se da en nosotras el instinto maternal”.

