¿Qué hace GM por los mexicanos y que productos nos traerá?

Hace un año se confirmaba en Estados Unidos que el Cadillac Lyriq no estaba lejos de llegar a México y hoy está en su etapa de preventa en el país. Foto: (Especial)

Esta semana tuve oportunidad de sentarme a cenar con Paco Garza, quien es el presidente y director general de General Motors de México, Centroamérica y el Caribe, quien por cierto acaba de nombrar a Jorge Plata como su vicepresidente de Ventas, Servicio y Mercadotecnia y a Adriana Schutte como nueva directora de mercadotecnia y ventas en el país, y lo que en realidad me venía contando desde enero hoy se está haciendo realidad, venían cambios corporativos y a muchos mexicanos les ha tocado grandes posiciones en el mundo como a Héctor Villareal, que como mexicano se va a Corea de dirigir toda la operación de General Motors y los que le acabo de mencionar, pero también platicamos de unos 17 vehículos por llegar al país, y en ocasión de la nueva Buick Encore con su nuevo logo, nuevo diseño, nuevos interiores, nuevo grado de equipamiento máximo llamado Avenir, nos está presentando la nueva era de Buick, un producto que se une a varios que vienen y seguramente cerrará con más de esos 17 anunciados, como confirmar que viene el GMC Hummer EV o lo que hace un año me confirmaba en Estados Unidos que el Cadillac Lyriq no estaba lejos de llegar al país y hoy está en su etapa de preventa en el país.

Y así seguirá espere que vea las próximas pick ups Colorado de Chevrolet y la GMC Canyon, o la nueva Trax, etcétera y no estamos lejos que nos hablen de las dos eléctricas que están haciendo en el país y que este año saldrán de la línea de ensamble. Es decir el producto es el rey pues es para el cliente que es lo más atesorado pues lo tiene en sus manos, y sin lugar a dudas este año lleno de talento nuevo, de consistencia en distribución, de búsqueda de soluciones logísticas y tantos nuevos productos, será según cálculos serios, el mejor de General Motors de México por mucho, hasta por sus acciones en pro del medio ambiente y sociedad, le doy un ejemplo sus plantas ya reciclan casi 100% de agua, es decir no usan agua nueva la reciclan toda y además forman lodos con el residual que son buenos para la naturaleza, y no recicla toda el agua porque hay un porcentaje que se evapora, pero que cree… al evaporarse sube a la atmósfera y ahí está llegando otra vez a la naturaleza, así que aunque vaya hacia otro lado, el reciclaje es total. Hay que leer su reporte de responsabilidad social para entender todas sus acciones responsables, desde la inclusión de genero hasta la responsabilidad con cada una de las comunidades donde se ubican.

Así bajo una vorágine de producto están decididos a cambiar la imagen de Buick en este país y traer toda su innovación, electrificar Cadillac con el Lyriq, es bien sabido que está listo Celestiq y ahora están ya hablando de la Cadillac Escalade eléctrica en Estados Unidos, imagínese lo que van a hacer con su marca de lujo que por cierto contra algunas otras marcas de lujo tienen muchísimas más distribuidoras por el país. Espere en GMC un gran cambio en pick ups y la llegada de Hummer y en Chevrolet no vera nada igual a lo que usted conocía pues todos sus diseños, interiores, motores, pick ups si no se renovaron ya están por hacerlo, como cambiamos el significado de la palabra Aveo con su nueva versión, veremos evolucionar sus camionetas en ventas – el año pasado ya tuvieron la más vendida -, hasta llegar a las dos eléctricas mexicanas que seguro encontrarán mercado en el país.

Así, platicar con Paco Garza, es entender que hay en el presente y futuro de la marca, como presidente número 20 de GM de México, de cualquier tema en la operación lo tiene dominado y controlado, hablas de puertos ha ido a los puertos, hablas de fabricación está en contacto directo y visita sus plantas, hablas de ingeniería y te sabe decir que vio la reciente ocasión que fue a Toluca con todos sus ingenieros mexicanos desarrollando partes para vehículos en todo el mundo, hablas de futuro y te sabe decir en que trabaja la corporación y son tan sólo algunos temas, es en conclusión un líder que opera que esta al 100% por GM México y el equipo – liderazgo que no se encuentra a menudo en el país - , solo la experiencia le ha podido llevar a ese nivel y esa misma la está fincando a su reporte directo. Maneje un eléctrico de GM y me platica, cuando maneje sus sistema autónomo entenderá como GM hoy es una compañía de tecnología, de patentes y de visión futura.