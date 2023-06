La semana de “no pre campaña” de las corcholatas presidenciales

Como PANista me duele decirlo, pero es cierto. Morena nos está marcando el tiempo y nos llevan kilómetros de ventaja. En su ilegal proceso para escoger candidato o candidata presidencial, las 3 corcholatas con más posibilidades están recorriendo el país y motivando a la gente a volver a creer en sus mentiras, mientras nosotros seguimos viendo como nos ponemos el pie, perdón, nos organizamos.

Lo cierto es que de los aspirantes de la 4T, los 3 son responsables al 100% de cualquier cosa que podamos decir contra AMLO. Claudia, Marcelo, Adán, han acompañado durante años a López Obrador, lo han defendido, han sido cómplices de sus malas decisiones y han consecuentando cada acto de destrucción contra este país. Así, en esta semana de precampañas que no son precampañas y actos anticipados que no son actos anticipados pudimos observar que:

Ebrard estuvo en Oaxaca, el Edomex, Mazatlán Sinaloa, en Puerto Vallarta Jalisco, en Hidalgo y en Monterrey y del 19 al 25 junio lleva gastado $280,989.90 según reportó ¿ustedes creen? ¿Presentó algún propuesta para acabar con la pobreza, combatir al narcotráfico e incentivar el desarrollo de las grandes metrópolis? Temas centrales de esas entidades o ¿sólo fue a solapar el maltrato animal de una vaca y tomarse fotos comiendo?

Adan, el ex flamante y sustituto Secretario de Gobernación, tuvo una semana complicada, entre un tema con una Diputada Federal (todos sabemos de quién hablamos), el uso por su conducto, de aviones federales para viajes personales de la familia de la legisladora implicada y el uso de relojes carísimos, provocó que todo el rollo y pantalla de la austeridad se le está desintegrando.

Desde Jalisco, Baja California Sur y Coahuila afirmó “Tenemos la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en la historia de transformación que vive México” pero yo le respondo: tuviste la oportunidad desde que fuiste Secretario de Gobernación o desde que fuiste Diputado local en Tabasco de trabajar por las madres desaparecidas, por lograr el desarrollo real de tu estado, de atender las exigencias de todos los gobernadores sin importar su fuerza política y te conformaste por ser el verdugo o el cabildero estrella de cada iniciativa frustrada del Presidente. Te quedó muy pero muy grande la SEGOB y ahora con un gastó según él de 390 mil pesos hasta el momento, recorre el país, diciendo mas mentiras.

Por último la exjefa de Gobierno Sheinbaum que no pudo con el plantón de Roma y Milán en la Col Juarez, con las exigencias de las feministas, la que neutralizó empresas sustentables de transporte y paralizó constructores, que dejó con deudas a contratistas del gobierno, que no pudo reparar las escaleras eléctricas del metro, ETC inició en Oaxaca, Sonora, Edomex con la misma perorata de López: “Jamás vamos a traicionar al pueblo de México” pero cuando fuiste regenta y se te cayó el metro por hacer caso omiso a los peritajes que indicaban riesgo de colapso dejaste a 26 familias sin justicia y ningún responsable, por decir lo menos, es decir, YA traicionaste al pueblo y del pueblo más pueblo, la gente mas pobre de Tláhuac y esa zona de la CDMX.

Así fue esta primera semana de precampaña ilegal y reconocida por nuestras autoridades electorales, para continuar con el camino del partido que no ha transformado, nada y sí, empeorado todo.

De este lado, o nos podemos las pilas para escoger juntos y con reconocimiento equilibrado entre Sociedad Civil y partidos o por más intentos que realicen nadie va a acabar contento y esto va a acabar en tragedia: entiéndase que la clase media se abstenga, gane morena y pierda México.