Para siempre

Saber cuándo empezaron las llamadas Boy Bands es un tema en el que nadie se pone de acuerdo. Los Beatles o Los Monkees se mencionan como iniciadores del movimiento, al igual que Los Jackson 5. En la década de los 80 y 90 encontramos a The New Kids on the Block, Backstreet Boys o Take That. ¿Cuál es el secreto de este tipo de agrupaciones? Evidentemente, la pasión que despiertan en sus fans, sus canciones, las coreografías que realizan y hasta la personalidad bien definida de cada uno de sus miembros.

En Latinoamérica sabemos mucho de Boy Bands: recuerdo a Los Chamos de Venezuela, a Menudo (que causaron furor entre las adolescentes ochenteras y algunas mamás), Uff, Mercurio o CD9. Pero entre todas ellas hubo una que destacó desde el principio por la calidad de sus canciones, sus coreografías perfectamente sincronizadas y el carisma de cada uno de sus integrantes: me refiero a Magneto.

Magneto lanzó sus primeros temas hace 40 años: en 1983 lanzaron el disco “Déjalo que gire” que no tuvo tanta popularidad como su segundo álbum: “Tremendo”, lanzado en 1986 y que fue un hitazo. No había fiesta en la que no sonara “Sonando con las palmas, suena tremendo” y en la televisión se repetía una y otra vez el video de “Adolescencia”, que si no lo conocen, refleja muy bien la estética de la época.

De ahí, solo fueron éxitos: “40 grados”, el trancazo que fue “Vuela, vuela” hasta que se acabó esta etapa con “Tu libertad”. Pero Magneto está más vivo que nunca y está a punto de regresar al estudio para grabar temas inéditos, según me platicaron hace unos días: “Estamos muy exaltados” me dijo Maury “Llevamos más de 20 años sin entrar al estudio a grabar cosas inéditas. Tomamos la decisión de por fin grabar canciones nuevas, estamos en ese proceso. Pensar en las canciones, en las baladas, en lo que podemos llegar a ser. La música ha cambiado, pero la esencia de Magneto es la misma”.

“Nuestro director artístico, que en paz descanse, y que fue el que nos dio ‘Vuela, Vuela’ o ‘Para siempre’ nos decía que las canciones para cada artista ya existen y eso nos tiene muy emocionados porque ya están ahí”. Me encantó esa forma de ver la música: canciones que ya existen y que están ahí, en algún lugar, esperando a que cada artista las encuentre. Me parece bellísimo, como si la música estuviera viva.

Magneto ha visto cómo diferentes generaciones se emocionan con ese enorme proyecto que es el 90′s Pop Tour. Dentro de unas semanas se cumplirán 20 veces en las que han llenado la Arena Ciudad de México, con sold out. “Nos espera una celebración enorme” me dijo Alex “Serán más de 20 artistas, se está conjuntando un playlist enorme, más compacto, porque este es un show que dura mínimo cuatro horas y ya nos hemos aventado hasta cinco horas ¡y es como una fiesta interminable!”.

Para Tono es un privilegio: “Imagínate, crecer con las canciones de Mecano y luego compartir escenario con Ana Torroja. O cantar junto a Martha Sánchez “Colgado en tus manos”. Nos ha tocado Beto Cuevas, Benny Ibarra, cantantes que siempre has admirado”. Y sí, esa es la magia de este proyecto: ver el crecimiento y, en este caso, el renacimiento de Magneto como banda. Y esperemos que su música, como dice una de sus canciones, sea para siempre.