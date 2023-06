Una visión de futuro

«A río revuelto, ganancia de pescadores» … Presenciamos un escenario político inédito, donde quienes pueden salir fortalecidos son las y los ciudadanos. Por un lado, están los partidos tradicionales del pasado, y por el otro el oficialismo, que pierde cada vez más simpatías por la ineptitud en su ejercicio de gobierno. Así de claras están las cosas, ante ambos extremos, lo que imperará será la credibilidad hacia quienes sí han demostrado tener un diálogo conciliador y un respeto a la ley.

Movimiento Ciudadano no sólo ha marcado tiempos para respetar la legislación electoral, sino que será el único que no recurrirá a simulaciones para disfrazar los actos anticipados de campaña. A petición del presidente, Morena y aliados burlaron la legislación electoral creando un supuesto método de elección para su Coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, después PRI, PAN y PRD, le dijeron “quítate, que ahí te voy” y se sacaron de la manga al método para elegir al coordinador del Frente Amplio Opositor... Y lo peor es que ellos se han unido con el único propósito de desplazar al oficialismo ¿Por eso está justificado que no se le dé mayor explicación a la ciudadanía?, ¿A caso siendo incongruentes con su propia historia y visión de país es que logarán encausar el rumbo?

La participación ciudadana, que está ausente en los dos procesos anticipados de los partidos tradicionales y del oficialismo, es una demanda permanente de Movimiento Ciudadano y una invitación a la participación en todas las regiones del país para llevar adelante prácticas de buen gobierno. Movimiento Ciudadano tiene claro que no es del poder desde donde deben de tomarse las más importantes decisiones.

Quienes articulan los cambios de ruta de las y los actuales aspirantes a la presidencia por parte de los partidos tradicionales, son los mismos que han empujado los proyectos en los pasados procesos electorales de 2021. Piensan que sumando “membretes” van a poder derrotar a Morena en el 2021, pero les ha faltado ver su triste realidad: 23 estados perdidos.

A diferencia de Movimiento Ciudadano, que hará un proceso apegado a la legalidad y al consenso, los partidos tradicionales definieron un método muy complicado en el que incluso, gente que había participado ahí se salió, ya que es muy restrictivo el número de personas que podrán votar entre comillas, además de que los mecanismos para impulsar las candidaturas son cuestionados y cuestionables y finalmente porque ya hay una prefiguración en una candidatura emergente.

Un día después de que los precitados presentaran su método para candidato o candidata presidencial, el Consejo Electoral Ciudadano que sería el encargado de organizar una consulta ciudadana para conocer la preferencia de cara al proceso electoral del 2024 para la alianza, anunció su disolución, debido a que el esquema bajo el cual se llevaría a cabo el proceso de consulta ha cambiado. Esto demuestra que la unidad con la ciudadanía no se está presentando con las formas que ellos plantearon en un inicio.

Los partidos tradicionales siguen recurriendo a las prácticas del pasado al igual que el oficialismo, con la diferencia de que este es peor, ya que viene con la voluntad unipersonal desde el poder que atenta más que nunca contra las instituciones autónomas y con la lucha de millones de mexicanos por un sistema democrático e imparcial.

Además, la simulación del oficialismo ocasiona que los programas sociales aprobados por Movimiento Ciudadano de apoyo a los adultos mayores, madres solteras, personas con discapacidad y las becas a los jóvenes, se entreguen por los siervos de la nación a nombre del presidente. Toda la maquinaria de Morena le hace creer a la ciudadanía que es el alma caritativa del presidente quien está otorgando el apoyo, usando siempre le corresponde al Ejecutivo federal otorgarlo. Una burla despiadada y cruel contra el pueblo.

Morena por sí mismo tiene muchos conflictos en el país y tiene perfiles que en el ejercicio del poder demuestran su brutal incompetencia. Prácticamente son designados por lealtad hacia la 4T y no por capacidad.

Movimiento Ciudadano representa una visión de futuro para las nuevas generaciones y es el único que derrotará la hegemonía que quiere construir el oficialismo, tal y como se está acreditando al abrir los espacios a hombres y mujeres, a emprendedores, académicos, liderazgos sociales en las diferentes regiones del país y así continuará.

Hay una realidad y esto se acredita en los hechos: Movimiento Ciudadano es el instituto político de mayor crecimiento, ya que no sólo gobierna ya a 14 millones de personas, sino que gobierna a las dos entidades de mayor aportación al PIB nacional (15.6% entre Jalisco y Nuevo León) y las zonas metropolitanas de Guadalajara y Monterrey. Además, será quien actúe verdaderamente cerca de las y los actores de la vida cotidiana que no han dado el paso aún a la actividad política, pero que si se dan las condiciones pueden ser los nuevos liderazgos que está esperando la sociedad nacional.