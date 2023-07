Salud mental para personas con Esclerosis Múltiple

Por Laura Ortiz Monasterio Ramos

Fundadora de EMpodera2

Hola, quiero que te imagines que tienes entre 20 y 30 años de edad, puedes estar estudiando en la universidad, trabajando o a punto de casarte.

O digamos que ya tienes entre 30 y 40 años de edad, estás casado/a, o tienes pareja, un trabajo estable, o planeas formar una familia, o ya tienes una familia. Tienes toda una vida por delante, muchos planes, estás joven. Pero un día empiezas a sentir mucha fatiga, te cuesta trabajo concentrarte en tus actividades tanto laborales, como personales, acudes al doctor y te comenta que es estrés o tus nervios. Muchas veces te dirigen al psiquiatra, pero tus síntomas no mejoran, vas empeorando; y pasados algunos meses o años, te mandan con un neurólogo y te diagnostican Esclerosis Múltiple, la cual es una enfermedad de la que nunca habías escuchado hablar, te comenta que es una enfermedad autoinmune, degenerativa, desmielinizante, del Sistema Nervioso Central, de etiología desconocida (se desconoce su origen), y evolución crónica, no tiene cura.

Como paciente tendrás muchas dudas, ¿cuándo vas a dejar de caminar? Si eres joven querrás saber si puedes quedar embarazada, o ¿cuánto tiempo podrás seguir trabajando en Io que dedicas tu tiempo y habilidades?

Pero la medicina que te manda el neurólogo, además de ser muy costosa, no es para aliviarte los síntomas, es para evitar que aumente tu enfermedad. Pero también es necesario tener una salud mental, de Io contrario tu enfermedad podría progresar.

Pero partamos de la base ¿Que es salud mental?

La OMS define la salud mental como “un estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera, y puede aportar algo a su comunidad”.

La pregunta es ¿cómo controlar nuestras emociones?

Desde chicos nos enseñaron a bañarnos, lavarnos los dientes, arreglarnos y salir a triunfar, pero ¿la salud mental? ¿Cómo gestionar nuestras emociones?, eso NO nos Io enseñaron. Sin embargo, cuando acudes a un especialista en salud mental y te enseña a tener una correcta salud mental, tu percepción de la vida cambia para tu bien. Consiguiendo las herramientas necesarias para poder controlar tus emociones, independientemente de Io que requieras que afrontar, podrás seguir adelante con tu plan de vida. Y también, crear una mejor calidad de vida.

Mi nombre es Laura Ortiz Monasterio Ramos y hace 21 años fui diagnosticada con Esclerosis Múltiple, la enfermedad no me define, me ha mostrado caminos diferentes, retadores; como psicóloga y fundadora del grupo EMpodera2 ayudo a personas con este padecimiento para acompañarlas en el proceso de lograr una salud mental que les permita convivir con él.

Recuerda que no estás solo/a, la alianza de C7 Salud Mental y Empodera2 brinda diversas opciones de apoyo terapéutico personalizadas y adecuadas a tu perfil.

