Ataques desde Palacio Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador reitera su posición de atacar a la oposición de manera reiterada y desmedida en nuestro país. Aquel quien fue un personaje que padeció ataques desde el oficialismo, durante años, y se asumió como el líder que cambiaría los tiempos del abuso del estado, hoy se muestra como un personaje autoritario y antidemócrata.

El partido en el poder y el mandatario utilizan todos los recursos públicos para atacar a quienes no piensan como ellos. Las conferencias mañaneras desde Palacio Nacional, como los canales de televisión pertenecientes al Estado, las plataformas digitales de las dependencias o de los propios funcionarios son utilizados como herramientas, no para informar de manera institucional, sino para atacar de manera personal.

López Obrador es el presidente de todos los mexicanos, pareciera una obviedad señalarlo, pero hasta el momento hemos visto que habla y gobierna para los suyos, para aquellos que están con él o generan rentabilidad política. La oposición le estorba porque le implica la posibilidad de perder a aquellos quienes lo apoyan, no es un demócrata, se ha convertido en un tirano.

Durante semanas, AMLO se ha dedicado a atacar todos aquellos que pretenden encabezar la candidatura presidencial por parte de la oposición. Lo mismo denostaba a Santiago Creel, Lilly Téllez o a Enrique de la Madrid e, incluso, inventaba nombres que le funcionaran a su narrativa de verdades a medias.

En la última semana, desde Palacio Nacional, se encontró a una villana favorita: la senadora Xóchitl Gálvez, quien desde que anunció su incorporación a la carrera presidencial ha recibido una serie de ataques que dejan ver la furia y preocupación que existe en Morena, de cara al proceso electoral del 2024. No están dispuestos a perder, no por convicción a un movimiento, sino para no perder el poder y las prerrogativas que de ahí se emanan.

No debemos dejar de señalar el mensaje que viene desde Palacio Nacional y que atenta contra las libertades. No se trata de defender a un político por encima de otro, pero nuestro deber es mostrar las arbitrariedades y falsedades que se dicen para atacar a aquellos que no coinciden con quienes gobiernan. No habrá democracia si no se respeta a quienes piensan distinto, no habrá democracia si todos los días se ataca desde Palacio Nacional.