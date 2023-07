Algo pasa en Puerto Rico

Muchos de los que hoy disfrutan en reggaetón en todas sus facetas, ignoran que este ritmo nació en las calles, como una forma de rebeldía: en los años 90 el ritmo dem-bow sonaba en las calles y se mezcló con el incipiente rap en español que se manifestaba en toda latinoamérica con personajes como Vico C o El General.

Las letras del reggaetón eran, en un principio, rudas. Hablaban de lo que sucedía en las calles de Puerto Rico, como suelen crecer los ritmos de la juventud. Fiestas en antros, en la playa, mixtapes que rolaban de mano en mano fueron popularizando el género que se alejó de sus raíces de reggae y se hizo más bailable y pegajoso. Luego llegó “Barrio Bravo” de Daddy Yankee y de ahí el mundo se rindió ante este ritmo.

Entre los productores que encontraron tierra fértil en tierras boricuas, se encuentran los dominicanos Luny Tunes (Francisco Saldaña y Víctor Cabrera), que fueron responsables nada menos que del éxito “Gasolina”. Luny Tunes sacaron en 2003 un álbum que serviría como referente al género: “Más Flow” con la participación de Wisin & Yandel, Don Omar, Tego Calderón, Nicky Jam o Plan B. Un álbum clásico para los amantes del perreo.

Y pensando en este álbum, hace unos días platiqué con Tainy, otro de los grandes del reggaetón, que acaba de sacar su producción discográfica “Data” juntando a algunos de los más grandes exponentes de la actualidad. Su mérito no es poco: a los 15 años colaboró en el “Mas Flow 2″ y se convirtió en uno de los productores más respetados gracias a su trabajo.

“¿En qué momento supiste que tu trabajo había explotado y dejaste de contar las miles de reproducciones para ver que ahora eran los millones de reproducciones?”, le pregunté. “Yo creo que fue con ‘Pam Pam’, de Wisin & Yandel” me dijo “Esa es la primera vez que sentí que pudo ser más grande de solo hacer música para mis amigos porque la carrera de ellos también explotó. ‘Pam Pam’ fue una puerta abierta para mí y la primera vez que dije ‘ok, soy un productor de música’. Y agregó “pero yo siento que la primera vez que mi nombre estuvo acompañando al artista, tiene que ser ‘Calaita’ de Bad Bunny. Empecé a entender cómo fue el alcance y el impacto que tiene la música”.

“‘Data’ es un proyecto de varios artistas producido por mí, algo que se hace culturalmente en Puerto Rico. En ‘Más Flow’ los Luny Tunes son directores de orquesta en el que varios artistas ponen su tema y siempre fue mi sueño hacer algo así. Me tomó un tiempo encontrarme a mí mismo como productor y encontrar un buen equipo de trabajo”, me dijo. “Por ejemplo, Balvin me llamó y me dijo ‘más vale que me mandes algo’” contó entre risas.

Definitivamente el mundo cambió y la música latina está en el top mundial. No es raro encontrar en lo más alto del Billboard a artistas como Bad Bunny que tienen dos o más canciones en lo más escuchado del año, o recientemente Peso Pluma. “Es super cool ver que la nueva generación está poniendo el nombre de los latinos en alto” reflexionó “Yo empecé a los 14 años de edad y para mí es una bendición que haya empezado tan joven a ver cómo se crea una canción y estar con esta generación que está empezando a soñar y a llevar el género a todos lados”. Y sí, es casi mágico ver cómo Tainy pudo pasar de las calles a codearse con los más grandes del mundo. Lo cual nos hace voltear los ojos a esa pequeña isla llena de gente maravillosa. Y sí: algo está pasando en Puerto Rico… y estoy seguro que es magia pura.