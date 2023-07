Nos aburrimos rápido

Las dos noticias de la semana en el mundo de la tecnología podrían estar más relacionadas con la naturaleza humana que con el avance de la inteligencia artificial: por primera vez ChatGPT, el popular sitio de IA, tuvo menos visitas desde su lanzamiento, y Meta hizo pública una nueva plataforma de mensajes instantáneos para quitarle mercado a la atribulada red social del ave azul. La nueva aplicación, llamada “Hilos”, en su traducción al español, fue la más descargada en un solo día, al registrar unos (nada despreciables) 30 millones de nuevos usuarios y contando.

Existe un antes y un después en el debate público del planeta gracias a las redes sociales; cuando cualquier persona real o ficticia (“bots” incluidos) pueden opinar al instante sobre un acontecimiento o u tema específico, la comunicación humana cambia. Muchos académicos y analistas han criticado el excesivo espacio que reciben los comentarios violentos, los superficiales o aquellos que tienen un interés económico detrás, así como la manipulación de noticias falsas o medio ciertas que han provocado la era de desinformación más grave de la historia moderna; puede estar en lo correcto respecto a los abusos que se viven en esa arena de discusión, pero no hay duda de que este modelo es mejor que el anterior al internet y a masificación de los dispositivos y sus aplicaciones.

El periodismo clásico, la política, la ciencia y muchos otros campos profesionales y del conocimiento, se han visto afectados por la popularidad de las redes sociales y la dedicación en horas que le ponen miles de millones de personas a éstas. La velocidad con la que se comparten los datos ha creado dos realidades, una cibernética y otra física, que ha empujado a compañías tecnológicas a tratar de unirlas, ya sea con aparatos conectados a nuestros cerebros o con visores de alta gama que sustituyan eventualmente a otros, como los celulares y las tabletas. Esa es, por lo pronto, nuestra idea modernidad inmediata, donde estamos conectados más tiempo y de forma orgánica para no depender de una conexión fija. Para este momento, por ejemplo, ya deberíamos ser capaces de ordenar las compras a través de la pantalla de refrigerador con solo giñar el ojo en donde tengamos el lente que nos permite enlazarnos son el sitio web del supermercado.

Sin embargo, las máquinas deberían saber algo sobre nosotros que siempre parecen pasar por alto, tanto en los libros como en las series futuristas: el ser humano suele cansarse rápido de la rutina y busca constantemente opciones.

Hace unos meses, la Inteligencia Artificial accesible a la mayoría presentaba avances no vistos y amenazaba con riesgos catastróficos como la pérdida mundial de empleos y la generación de imágenes, cuya fidelidad no podría ser distinguida de la versión humana, lo que inauguraría una era de mentiras casi perfectas. Hoy, podríamos habernos aburrido de esas aplicaciones que comenzaron como un juego informático y ahora son utilizados para embellecer las trayectorias de personajes públicos del medio del espectáculo, los deportes profesionales o la política.

Al mismo tiempo, la nueva plataforma de mensajería instantánea arroja buenas críticas (tal vez porque todavía no nos hemos mudado a ella todos los que estamos en Twitter) por el respeto y la sana conversación que se ha desarrollado en sus primeras horas de funcionamiento.

Polémica desde que se descubrió que podía ser utilizada para movilizar a un gran número de personas y de cuentas falsas para construir tendencias en la opinión pública, Twitter se convirtió en la red “gritona”, donde la discusión solo subía de tono y los ataques se volvieron una herramienta que puede venderse y comprarse.

Sin que esto le quite lo benditas a las redes, por la apertura que les han dado a muchas voces que no tendrían ninguna oportunidad en el ciclo de noticias tradicional, Twitter en particular se había desgastado durante años de malas decisiones tomadas por sus fundadores, los efectos del cambio de época que vivimos, y por sucesos y personajes mundiales que la han utilizado con propósitos distintos a la comunicación circular.

Un mundo libre es uno con opciones. Entre más redes sociales podamos tener a disposición, mayor puede ser el diálogo constructivo entre nosotros; el problema es que estos espacios se cierren y se transformen en aldeas a las que solo se puede entrar si coincides con tal o cual postura.

Debatir no es ir a enojarse y dialogar no significa hablar solo con quien está de acuerdo con nuestros puntos de vista. Una sociedad inteligente amplía sus canales de comunicación y los usa para entender a la mayoría. Siempre habrá extremos, de hecho, eso es lo que buscan muchos grupos de interés que desean convencernos de que estamos profundamente divididos, lo que es falso; por eso nuestra tarea es fomentar el intercambio de argumentos y compartir hechos comprobables; no rumores, ni juicios sin fundamento.

También, reflexionar -otra vez- acerca del uso que le damos a las nuevas tecnologías. Está bien tener alternativas, variedad, solo que no sean provocadas por un aburrimiento colectivo; la riqueza social más valiosa es la diversidad, misma que crece con la tolerancia, el respeto y la garantía de libertad para todos.