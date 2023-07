PolíticaConfidencial Arturo Herrera y la libertad de poder hablar

LORETTA ORTIZ, una de las ministras afines a Palacio Nacional, propone a la Corte desechar la controversia del INAI contra el Senado que se resiste a designar 3 comisionados que le faltan y razón por la que no puede sesionar desde abril pasado. Acorde con el plan del presidente Andrés Manuel López Obrador, la ministra prefiere dejar acéfalo al órgano que vela por la transparencia… ¿le corregirán la plana? Eso se sabrá el 13 de julio.

ARTURO HERRERA, ya sin el bozal que impone López Obrador a sus colaboradores, explicó rápidamente en un tuit que la razón del “peso fortachón”, que presume AMLO, más bien tiene una razón principal, entre otras, que son las altas tasas de interés relativas. Es lo bueno de ya no ser el secretario de Hacienda de AMLO, puede decir la verdad…

DANTE DELGADO volvió a rechazar una petición del Frente Cívico para aliarse al PAN, PRD y PRI. Lo que no parece hacerle mucho asco es a alguien que recién dejó las filas de la bancada del PRI en el Senado. Así que no descarten que la bancada naranja que hoy es de 12 pueda rozar casi los 20… están a la caza hasta de senadores azules. Para no perder de vista… ¿o están haciendo cuentas alegres?

AMLO y la nueva encerrona. Otra vez el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en Palacio Nacional con gobernadores de Morena. Ya saldrán los acuerdos ahí vertidos, pero llama la atención que con tanta frecuencia ocurran las pláticas a puerta cerrada…