Mercedes-Benz AMG pone los eléctricos en la pista

Así es, la marca de la estrella puso por primera vez este fin de semana sus autos eléctricos, aún denominados con las iniciales “EQ”, en el curso de manejo de su división deportiva “AMG” en México, el cual por cierto esta certificado como uno de los que imparte la escuela de manejo a nivel internacional, tanto que varias personas vienen del extranjero a tomarlo.

La experiencia con AMG ha dejado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, que queda claro que la energía eléctrica es un hecho, que la nueva tecnología no es solo poner una pila o contar con un sonido distinto que los de gasolina, sino que es más emocionante en la aceleración inicial, asombroso en el poder de frenos, estabilidad por su centro de gravedad bajo con las baterías en el piso de sus eléctricos, etcétera.

Me dejó claro, también, que no solo son eléctricos, sino que la gama “high end” está lista para poder entrar a una pista y no dejar de funcionar, contar con la suficiente tecnología de enfriamiento de baterías y hardware para arrancar y dar vueltas y vueltas a alta velocidad, frenadas a tope y volver a acelerar súbitamente. Eso, no cualquier eléctrico lo puede hacer.

En esta ocasión platiqué con Jaime Cohen, presidente de Mercedes-Benz México, y comprendí como de verdad la marca va al liderazgo del segmento más alto con los eléctricos y su emoción, hoy sus clientes los consideran con más desempeño, más conectividad, más tecnología, hasta más utilidad de elementos de inteligencia artificial que en los de gasolina, y ello es un gran beneficio en su día a día.

Basta ver la “Hyper Screen” de sus autos de puerta a puerta a la altura del tablero del auto o darle órdenes con el “Hey Mercedes” o poner una cita en su agenda, que tal cambiar el sonido de su eléctrico según su modo de manejo como el normal o el estruendoso “Sport” que a la aceleración total en pista suena increíblemente poderoso.

Esto sucederá tarde o temprano, en algunos países más rápido que otros, pero como él mismo dice, todas las armadoras en distintos niveles están desarrollando sus estrategias eléctricas y en Mercedes-Benz lo hacen a pasos acelerados en el mundo y en México. T

an solo cuente cuantos eléctricos ya vende, son dos sedanes y cuatro crossovers y está anunciado otro para acabar el año con siete eléctricos, y esto se acelerará por los objetivos mundiales hacia 2030 de la empresa, y por supuesto que los segmentos más elevados catalogados como “High End” han sido de los primeros.

La ansiedad al rango se ha disminuido y el estrés por la conexión en casa desaparece pues en Mercedes-Benz, nos dice Jaime Cohen, todos incluyen cargador y su instalación, para lo cual hay profesionales que casi en cualquier lugar resuelven, ya sean residencias, casas nuevas o antiguas, edificios, departamentos o condominios, sin duda han puesto todo para lograr cada día ir por mayor transformación a lo eléctrico.

Es tal su enfoque en todas las áreas de lo eléctrico, que hasta han ya impartido clases a los Bomberos para saber cómo manipular un vehículo eléctrico, con ello muestran su estrategia total para hacer posible que el usuario maneje un eléctrico con toda comodidad, seguridad, asistencias y conectividad total.

La próxima vez que se suba a un Mercedes-Benz en carretera podría estar diciendo “Hey Mercedes, muéstrame las opciones de electrolineras más cercanas”, y así se lo pongo, el trayecto a Acapulco que todo mundo pregunta ya no será un problema.

La cereza del pastel la trajo la marca a México, y es el Mercedes-Benz AMG GT 63 S E Performance Formula 1, de edición limitada, con el que además celebra los 55 años de AMG, para ello dispone del motor 4.0 litros V8 biturbo de la marca de 639 caballos de potencia, junto al sistema eléctrico con motor al eje trasero, heredado de los Fórmula 1 con 204 caballos adicionales, que básicamente trabaja como el famoso “kers” en los autos de competencia, un coche que lo tiene todo y más, híbrido enchufable pues además de regenerar energía a baterías, puede el cliente conectarlo y contar con alrededor de 70 kilómetros eléctricos diarios, sin emisiones.

Su precio es pronto decirlo, lo bueno es que habrá algunas unidades en México, pero se estima esta edición que es la única que puede llevar el logotipo de la Fórmula 1, pues es el auto que realmente se usa en pista en el arranque y formación de los grandes premios, su precio bien podría rondar en cálculos no oficiales en unos 5.5 millones de pesos.

Así con los 55 años de la división AMG de la marca, los eléctricos en pista, cursos homologados a nivel internacional, el anuncio de una estrategia decidida para ellos, su creciente gama eléctrica y su emoción en las pistas, así como experiencia única brindada a los clientes es como Jaime Cohen y su equipo llevan la estrella por la mejor estrategia de lujo y alta tecnología deportiva.

Falta mucho por descubrir, pero el futuro basado en los productos presentes luce en el extremo más emocionante y exclusivo de la electrificación.