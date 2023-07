PolíticaConfidencial Éctor Jaime alerta golpe de López-Gatell

ÉCTOR JAIME, el médico y diputado que denunció la desaparición de las 34 Normas Oficiales que golpean a pacientes de enfermedades muy graves, ahora lanza una nueva alerta: Hugo López Gatell, subsecretario de Salud, citó al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Salud pública. Por lo visto va de frente y no se quita. ¿Y el secretario Jorge Alcocer? Bien, gracias.

DANTE DELGADO… ¿dobla las manos? La semana pasada fue un jaloneo con el planteamiento de Clemente Castañeda con un guiño a Xóchitl Gálvez, que de inmediato tiró por la borda Dante, el dueño y señor de MC. Luego el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, apuntaló los dichos de Castañeda… pero este lunes Dante dijo: “primero tendría que darse un proceso democrático, si fuera un proceso democrático (la elección de Gálvez), primero se tiene que dar y no se ha dado…” ¿Convencerán a Dante? ¿Qué entiende por “proceso democrático”? Porque ya no fue “con el PRI ni a la esquina” ni “no vamos con el Titanic de la alianza”. No se pierdan el próximo capítulo…

ROCÍO NAHLE, secretaria de Energía, le ganó un pleito a Eric Cisneros, secretario de Gobierno de Cuitláhuac García en Veracruz. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en la conferencia de prensa mañanera de Palacio Nacional que, si Cisneros quiere aspirar por la gubernatura, entonces debe renunciar. Sin duda es un triunfo de Nahle que le gana la partida a los pleitos de Cisneros…

MARGARITA ZAVALA y Felipe Calderón, y su familia, fueron víctimas de un intento de “fraude en casa habitación”. Se metió un sujeto a su domicilio… y no se llevó nada. ¿Iba por algo… o a dejar algo? ¿La delincuencia normal o un mensaje? Muy raro todo, sobre todo en estos tiempos. Ellos están bien, pero ¿y su tranquilidad?