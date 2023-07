PolíticaConfidencial Se le están ‘saliendo del huacal’ a Dante Delgado

DANTE DELGADO está perdiendo fuerza o control en MC. El gobernador Enrique Alfaro le ha dado la vuelta con su postura para una posible alianza con el Frente Amplio con Xóchitl Gálvez a la cabeza. Le devolvió un “no” y lo secundó Samuel García, gobernador de Nuevo León. Ahora destapa a Luis Donaldo Colosio y el alcalde de Monterrey le responde que él decide su futuro… y ve a Xóchitl y a Enrique de la Madrid, según declaró a Azucena Uresti. ¿Terminará doblando su brazo?

FAUSTO ZAMORANO podría pasar al Guiness Record. Resulta que sin orden del día para la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles 12 de julio de 2023, los diputados del Congreso de la Ciudad de México sólo pasaron lista y se les dijo desde la presidencia que se citaba para la próxima semana y tan tan. ¡Qué manera de legislar!, como dijo el fallecido Porfirio Muñoz Ledo…

LORETTA ORTIZ pasará a la historia como una ministra ad hoc a Palacio Nacional. Su proyecto para negar que el INAI pueda sesionar con menos de los comisionados que marca la ley es un golpe a la transparencia. Este jueves la Corte lo definirá. Lo que se espera es que se rechace el proyecto y se asigne a otro ministro. Lo que llevaría a alargar los plazos. Una pena.

BEATA WOJNA, profesora del Tec de Monterrey y ex embajadora de Polonia, hace notar algo que en México no se reconoce: según el Stockholm International Peace Research Institute, en México hay 3 “conflictos armados no internacionales”: entre gobierno y cartel de Sinaloa, gobierno y cártel Jalisco Nueva Generación y entre ambos cárteles. Y ya no hablemos de autos bomba o ataques con explosivos… y la lista se alarga. Así las cosas…