MC: Una opción con aspirantes presidenciales

Movimiento Ciudadano llega a la antesala de la elección presidencial de 2024, como una opción atractiva para muchos ciudadanos en busca de una alternativa fresca y renovada. Con una trayectoria sólida en constante crecimiento y una visión progresista, el Partido naranja reúne en sus filas a figuras políticas de gran nivel que podrían ser fuertes contendientes a la silla presidencial.

Está demostrado que el partido naranja ha sabido formar, atraer y fortalecer a políticos con amplia capacidad de liderazgo. Personajes como Samuel García, Luis Donaldo Colosio Riojas, Patricia Mercado, Jorge Álvarez Máynez y el propio Dante Delgado, fundador de esta fuerza política, combinan experiencia en la gestión pública, habilidad para establecer diálogos constructivos y visión de futuro.

Todos ellos cuentan con una acreditada trayectoria, han demostrado su compromiso con la lucha democrática, el combate a la corrupción y la defensa de los derechos humanos. Son perfiles que entienden el valor de la participación ciudadana. Dante Delgado no se equivoca al considerarlos (y considerarse) serios contendientes para construir un gobierno plural, representativo y democrático.

Así se asume fuera y dentro de Movimiento Ciudadano, el único partido que puede ser un diferenciador de cara a la jornada electoral que inicia en septiembre próximo. Partido al que buscan con desesperación PRI, PAN y PRD desde el frente que integran y a través del cual han sido derrotados 23 veces en contiendas por gubernaturas.

Diferentes encuestas, entre ellas una del periódico Reforma, dan cuenta que el 70% de los ciudadanos rechazan la alianza, el llamado Frente por México. ¿Por qué entonces Movimiento Ciudadano habría de sumarse a una coalición destinada al fracaso? Y más importante aún ¿Por qué hacerlo cuando en el partido naranja hay potenciales candidatos que puedan gobernar con visión de futuro?

Movimiento Ciudadano tiene un Dante, cuyos principales activos son su experiencia, estadista y liderazgo como fundador de Movimiento Ciudadano. Es un líder respetado desde todos los frentes, incluso por aquellos que piensan y ejercen la política de forma diferente. Es un comprometido con la causa ciudadana. En ello radica su principal valía que lo posiciona como una opción confiable y capaz de impulsar el cambio necesario en México.

A Samuel García le han bastado dos años de estar al frente del gobierno de Nuevo León para demostrar que la juventud no está peleada con el buen quehacer político. Ha emergido como una figura que renueva a Movimiento Ciudadano. Como ningún otro mandatario atrae inversiones que además de la creación de empleos formales, se traducen en desarrollo y progreso para la entidad. Además, su habilidad para conectar con los jóvenes le otorgan un potencial significativo como candidato presidencial en 2024.

Luis Donaldo Colosio Riojas, por su parte, ha heredado el compromiso y la vocación de servicio de su padre Luis Donaldo Colosio Murrieta. Su trayectoria política -primero como diputado de Nuevo León y actualmente como alcalde de Monterrey- han elevado su popularidad y presencia política, hasta posicionarse como uno de los políticos que podría ser candidato presidencial, abanderado por Movimiento Ciudadano.

Aunque Patricia Mercado se autodescartado para contender por la silla presidencial, no se deja de advertir que es una reconocida política mexicana con un gran compromiso por la defensa de los derechos de las mujeres. Su experiencia como diputada federal, senadora y secretaria de Estado la ha convertido en una voz influyente en la lucha por la igualdad de género. Mercado se destaca por su visión progresista, su compromiso con la justicia social y su capacidad para generar consensos.

A Jorge Álvarez Maynez se le reconoce su capacidad de diálogo y gestión como coordinador de esta fuerza política en la Cámara de Diputados. Se ha distinguido por su enfoque pragmático y su compromiso con la estabilidad y legalidad de este país. Su candidatura representaría una opción para abordar los desafíos que México enfrenta.

Una vez más Movimiento Ciudadano dice NO a la alianza, NO al PRI. NO a un destino que tiende al fracaso. Menos aún cuando tiene en sus filas liderazgos con enfoques innovadores que los convierten en figuras prometedoras con capacidad para redefinir el rumbo de México.