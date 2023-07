Grupo Firme se ve obligado a modificar su gira por Honduras

Grupo Firme ha tenido que cambiar el rumbo de sus presentaciones en Honduras, en medio de una crisis política y social en ese país centroamericano.

Qué situación tan complicada para un artista, querer complacer a un público, pero que no se den las condiciones y este es el caso; resulta que se ha extendido el toque de queda de las 6 pm a las 4 am en los municipios de Choloma y San Pedro Sula, así que simplemente no se pueden llevar a cabo eventos en esas zonas y punto.

Entonces es simplemente absurdo y ridículo que salga el alcalde de San Pedro Sula; Roberto Contreras Mendoza a decir a través de un video; que la agrupación mexicana no va a cumplirle al público y que los va a demandar por más de dos millones de dólares, con un tono por demás amenazante.

Y menos cuando la boletera está ofreciendo devolver el dinero o acudir a Tegucigalpa el 21 de julio a un segundo concierto que se ha abierto en la capital, lugar en donde no hay problema para llevarlos a cabo.

¿Qué culpa tienen los artistas de estas situaciones? Ninguna señoras y señores. Los problemas políticos y sociales son ajenos a ellos, lo que sí es de su incumbencia es velar por la integridad de sus fanáticos y la suya.

En fin, aquí es evidente que aprovechando que se trata de quien se trata hay que sacar partido de la situación y darse a notar, asuntos de politiquería.

En medio de este ambiente el grupo se presentará 21 y 22 de julio en el Estadio Chochi Sosa de Tegucigalpa, Honduras, continuando el 27 en Nicaragua, el 29 en Costa Rica para cerrar el 5 de agosto en Colombia su gira ‘Hay Qué Conectarla’.

Ni hablar, esas cosas suceden cuando estamos hablando de grandes estrellas y este es el caso; nada más hace falta echar un vistazo a los charts de Billboard en donde Grupo Firme aparece por tercera semana en el no.1 del Regional Mexican con ‘Qué Onda Perdida’ y no. 3 en Latin Airplay lo que significa que siguen en la pelea en las posiciones privilegiadas defendiendo al género regional mexicano como el primer día.

Es cierto, que hoy ya no tienen en sus filas a Christian Téllez el bajista que recientemente optó por abandonar el barco, sin embargo, ha llegado el multi instrumentalista Víctor Zavala para aportar su estilo y conocimientos, la vida sigue y hay qué tomar al toro por los cuernos. Quizá en este momento haya otros en la cima, pero es innegable que Grupo Firme llegó a cambiar y refrescar al género pero sobre todo han tenido la responsabilidad de abrir nuevos caminos para que hoy esta música esté siendo escuchada y globalizada.

A final de cuentas siempre han existido modas y ritmos qué marcan tendencia en ciertos momentos y esto impulsa, pero no cambia la esencia de la música regional mexicana; el sonido de banda y mariachi serán por siempre los ejes que la sostienen.