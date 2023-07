Regina Orozco, Alejandra Ávalos, Alejandra Ley, Kunno y Sisa juntos en un escenario

El otro día me invitó la compañía de ArteFacutum a una función privada de una nueva puesta en escena que se estrenará el próximo 19 de julio en el teatro Varsovia. Y ya saben que yo no me pierdo nada, pos’ ahí voy. Al llegar a la cita, me percato de que éramos pocos los asistentes, o sea, muy exclusiva.

Me llamó mucho la atención desde que dan la primera llamada, pues fue muy singular; Mónica Bajonero -quien da vida a una huérfana en este monólogo-, nos va avisando y recordando pasajes chistosos de este personaje para que poco a poco vayamos adentrándonos en la historia. Mientras corre ésta, nos vamos dando cuenta de las carencias y problemáticas por la cual atravesado: maltrato por parte de su madre, la enfermedad que padece y su refugio, un grillo; sí, este insecto se vuelve su mejor amigo y a parte es multiinstrumentista. Así que emprenden un viaje para que todo el mundo vea lo que valen. En este afán de superar esas deficiencias emocionales.

Me sorprendió mucho el potencial que tiene Mónica, es una actriz joven, pero con fuerza para interpretar, que al momento que se sube a las tablas, me creí que en verdad era el personaje. Obviamente ella no podría estar sola, me refiero a que esta cobijada de un texto escrito por el dramaturgo Yafté Arias y a su vez también lo dirige. En serio esta experiencia se convertirá en una introspección muy fuerte, porque creo que, al menos yo, tengo algo de ese personaje.

Como dicen el teatro es el espejo de nuestra sociedad y de uno mismo. Y para cerrar la temporada de Twisted Broadway México, el productor Gabriel Astralaga, se va a volar la barda. Pues para las últimas seis funciones tendrá invitados especiales. Sí, ya me imagino lo que están pensando. ¡Ay, Ricardo, al finalizar temporada, todos tienen invitados! Sí, pero no de la forma tradicional, ya que a todos los subirá al escenario como reconocimiento a su trayectoria, personalidades como Regina Orozco y Alejandra Ley harán un numero icónico de la obra “Chicago”, el de “Mama Morton” ¿se imaginan a ese par deleitándonos con esos vocerrones que tienen? Y, por si fuera poco, se suma a este cierre Alejandra Ávalos, que cantará ese clásico que hizo inmortal Liza Minnelli en la película Cabaret, “Maybe this time”; y el que hará su primera participación en una puesta en escena será el creador de contenido Kunno que se integrará al número de “Big Spender” de la obra “Sweet Charity”, también a Sisa -quien fuera Angel en la puesta RENT-, hará un número muy especial. Va a estar super esta clausura de temporada en el teatro Silvia Pinal; y no es un adiós, sino un hasta pronto ya que se va de gira la obra y regresará en un nuevo recinto para seguir emocionándonos con ese ensamble de bailarines que hacen toda la magia en escena y arropan a esos cantantes únicos: Luis René Aguirre, Elías Ajit, José A. López Tercero, Antonio Arjonilla, Santiago Almaraz, Josafat Haro y Pablo Papacostas, así como a los conductores Julián Soto, Víctor Noriega y Julio Mannino. No se pierdan esta despidida tan singular que empieza desde este fin de semana.

