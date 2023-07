¿Por qué los eléctricos tendrán crecimiento en México?

¿Serán tres años o 13 años, 15 años quizás? Pero lo que si le puedo asegurar es que la movilidad como la conocemos hoy en día a nivel personal, pasajeros y cargas está cambiando a pasos acelerados a la electricidad.

Una vez que la industria formal, las armadoras de toda la vida en autos y que han sido exitosas en muchos países del mundo, las globales digamos, han invertido por más de una década de manera seria para hacer baterías cada día más capaces, con más capacidad de densidad de energía.

Con mayor captación en rapidez de electricidad para almacenarla y los sistemas de gestión son cada día más confiables para liberarla de la manera y en la cantidad que el conductor quiere, la industria poco a poco ha masificado el uso eléctrico.

Ya este año hay publicidad de puntos de carga eléctricos en muchos estados de la república, Mercedes-Benz estima en ser de los primeros en irse eléctrico dejando pocas opciones a gasolina hacia la próxima década, hoy está anunciando como hay puntos de carga eléctrica en muchas entidades de la república.

Sin precedentes la inversión de uno de los grandes de la industria, el grupo Volkswagen anunció para su planta de Martorell, en España, cerca de Barcelona la inversión de 300 millones de Euros para una nueva planta sólo de baterías y que servirá para ese sitio de producción donde se esperan ensamblar todos los pequeños del grupo.

Incluyendo los SEAT, Cupra, Volkswagen, Audi, y en general la plataforma para autos compactos, imagine la producción a escala que lograrán y siendo marcas tan fuertes en México, no dudamos que pronto podrían ver hacia nuestro país, ya se sabe el camino de la importación, pues mucho ha venido de Martorell a México.

En unos días la armadora que ocupa el segundo lugar de ventas en el país y que ya tiene confirmados a la venta en México el Cadillac Lyriq (que ha estado en preventa para sus entregas en Septiembre).

Se esperan noticias del Celestiq y está ya desarrollada la Escalade Eléctrica, y ha confirmado para próximos años el GMC Hummer EV, esperará para iniciar el mes de agosto para dar su nueva solución de movilidad eléctrica en el país, bajo el lema “Faster, Smarter, Safer and Efficiently” (Rápida, inteligente, segura y eficiente).

Se estima una que sea una estrategia donde los eléctricos sean centrales, no olvidemos que General Motors es el principal productor y exportador de México, que ha preparado a su red de distribuidores, y que viene dando pasos firmes en su portafolio de productos a gasolina y eléctricos.

Y sobre todo, que ensamblará en breve la Chevrolet Traxx EV y la Chevrolet Blazer EV, dos camionetas que vendrían bien en su gama para el país y que deben estar relacionadas con su gran anuncio de agosto.

KIA el cuarto lugar de mercado ya se encuentra pleno en los eléctricos con el EV6 que introducirá a finales de año y de ahí seguro aprenderá del cliente de gasolina y sus motivadores para irse eléctrico.

Con ello seguro está llamando la atención de Hyundai ganadora con su tecnología eléctrica y fue primero KIA que Hyundai en anunciar los 100% eléctricos, veamos si los Ionic tienen cabida en México en esta generación.

Siga revisando la lista y Volvo va ir cuanto antes a los eléctricos, la XC40 Recharge, prueba de esta semana en Autos RPM, nos ha dejado sorprendidos por su poder de regeneración de electricidad, si bien el rango supera los 400 kilómetros lo mejor está en su regeneración, ligereza para lograr mayor movimiento con menos esfuerzo.

Con ella no parará de hecho es la primera armadora que a través de sus ejecutivos me dice que hay clientes que ya en su segundo o tercer eléctrico ya no requieren del cargador que trae su siguiente Volvo eléctrico y es que empezaron desde los híbridos enchufables. Hablando de ellos hasta Alfa Romeo ya introdujo su híbrida enchufable que se espera será la de mayor volumen, la Tonale.

Los chinos que hacen volumen igual van por eléctricos, haciendo masa de producción en el mundo y de demanda en México, tal es el caso de la solución de esta semana de Chirey con su “Tiggo 8 Pro e+” una opción con dos motores eléctricos y uno de gasolina, enchufable apenas cumpliendo un año en el país. JAC ha vendido eléctricos y ya tiene experiencia en el país.

Lincoln cada día es más híbrido enchufable y poco faltará para los eléctricos, Ford con producción y venta de eléctricos se espera que cada día venda más Mustangs a través de más versiones a la venta, etcétera, mientras más lo pienso menos me suenan las objeciones del por qué no la electricidad es el futuro, toda la industria se va a ir hacia allá, deje que lleguen los pequeños como el Renault Kwid, - también llegará el Megane Etech 100% eléctrico -, y las masificación es cosa de tiempo.

Prepárese con sus cargadores de casa, serán la gran inversión, tendremos tarjetas para pago de electricidad en plazas comerciales y lugares públicos, y pronto los eléctricos dejarán de ser solo los de lujo y alta gama, sino los que regularmente circulen para no contaminar.

Marcas de volumen, de nicho, de lujo y puramente deportivas, pick-ups, todo terreno y vehículos comerciales, no se ve que nicho no funcione bien con un eléctrico.

Una muestra más que ahora los autos de caja manual y deportivos, con motores a gasolina ya anuncian sus últimas ediciones, como los muscle cars de Dodge o la limitación del SEAT 1.0 FR solo manual a 60 unidades, etcétera.

La pregunta hoy es: ¿Será usted de los primeros o de los últimos en cargar en su casa? Veamos cómo se desarrolla el mercado más competido en Norteamérica en este tema de electrificación de la movilidad, pero hay toda una nueva y gran economía por detonarse alrededor de ellos.

Hoy con el XC40 en ciudad, en tres días he regenerado más energía de la que he gastado… piénselo. Deje que llegue el EX30 de la marca escandinava el próximo año y seguimos hablando.