PolíticaConfidencial avión mete susto a directivos del AICM

CARLOS IGNACIO VELÁZQUEZ TISCAREÑO, director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), tragó aceite este lunes al denunciarse el presunto robo ¡de un avión! Después la FGR de Alejandro Gertz Manero aclaró: el avión está asegurado. Lo cierto es que Velázquez Tiscareño tiene claro que la problemática criminal, pese a todo y pese a la vigilancia de la Marina, no es fácil de erradicar: aún pues “Siempre va a ser difícil decir -ya controlé- o -ya no existe-, porque la delincuencia organizada se diversifica y tiene muchos recursos. Además, cuenta con redes de protección o de conexión muy viejas y muy arraigadas”. Así las cosas. Por eso el susto.

XÓCHITL GÁLVEZ fue víctima de acosadores de Morena en Oaxaca. Se ha estado alertando que la integridad de la senadora está cada vez más en riesgo, ella misma ha informado que un amigo le facilitó una camioneta con protección. Pero, independientemente de ello, desde el oficialismo sería bueno que redujeran el encono. Que todos le bajen al encono.

ALEJANDRO MARTÍ falleció, pero en la memoria queda las duras batallas que dio, tras el secuestro y asesinato de su hijo de apenas 14 años de edad, contra la indolencia de los gobiernos. Su frase “si no pueden, renuncien”, sigue retumbando. Y no, ni renuncian ni pueden. Descanse en paz el empresario.

ALEJANDRO SVARCH PÉREZ, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), dio un golpe a una de las empresas del ex presidente Vicente Fox, esto luego de que la Comisión clausuró 6 sucursales de la cadena “Paradise”, marca donde el ex mandatario es socio. En abril el presidente Andrés Manuel López Obrador lo había advertido… así que sobre aviso no hay engaño.