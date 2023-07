Elijamos al o la candidata presidencial

A través de este espacio quiero hacer una llamado a las y los lectores de Publimetro para que participen en la selección de la candidata o el candidato a la Presidencia de la República del Frente Amplio por México.

Es la hora de la participación ciudadana, sin ustedes los partidos políticos no tendríamos sentido, no solo porque estamos conformados por ciudadanas y ciudadanos como usted y como yo, sino porque surgimos para representarlos y defender sus libertades y derechos.

Y uno de esos derechos, es la participación política, por eso es que los invito a visitar la plataforma para elegir a uno de las y los aspirantes a la candidatura presidencial por medio de su firma.

Quienes están participando por esa candidatura son personas profesionales, trabajadores, inteligentes, algunos con carrera política, otros pertenecen a la sociedad civil organizada, pero todas y todos con un mismo objetivo, cambiar el rumbo de México.

Reconozco que como clase política hemos fallado, empezando porque no hemos olvidado de la ciudadanía por concentrarnos en los intereses de grupo, partidistas e individual, pero hoy, por lo menos yo, he entendido que sin la ciudadanía no podemos ni podremos construir un México mejor.

Por ello te insto a participar otorgando tu firma al o la aspirante con la que más te identifiques, llame tu atención, simpatices con ella o él, o bien, sea quien más te agrade.

No importa que no pertenezcas a ningún partido político que conforme el Frente, aquí no se trata de colores o ideologías, aquí de lo que se trata es de participar como ciudadanos.

Si queremos evitar que las cúpulas partidistas, los dirigentes o los grupos, sean quienes definan al candidato, es importante otorgarle nuestra firma al o la aspirante que deseemos, la convocatoria está abierta y cerrará hasta el 8 de agosto.

La decisión está en tus manos, en los ciudadanos, no en nosotros los militantes de los partidos, pues debes saber que este proceso de selección tiene como característica principal la ciudadanía, ustedes son el centro. En estos tiempos nos se puede construir un proyecto político sin la mano de las y los ciudadanos.

La democracia se construye con la participación de todas y todos, y ésta debe iniciar desde el interior de los partidos, de no hacerlo así, estaremos apostando a que a México siga gobernando por un partido donde la democracia no existe, ya que ahí se hace lo que dice el “dedito” de Palacio Nacional.

Participa en la elección del candidato presidencial del Frente. Hagamos una política más ciudadana y menos partidista, solo así podremos derrotar a los gobiernos autoritarios, vengativos y que gustan de generar odio y división; juntos sociedad y partidos podremos construir un presente y futuro mejor para nuestro maravilloso país.