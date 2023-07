PolíticaConfidencial ¿Por qué el caso de los 43 aún sigue impune?

¿acaso la autodenominada 4T no se atreve a dar el paso? Porque el caso de los 43 aún sigue impune. ¿Por qué? Foto: (Especial)

SANTIAGO CREEL y el desafuero de Andrés Manuel López Obrador. El presidente de la Cámara de Diputados respondió a las acusaciones de Morena que lo responsabilizó del desafuero de AMLO en 2005. “Aclaro que en el desafuero di la solución y si no, pregúntenles a ustedes a Ortiz Pinchetti, Julio Scherer y a otros más; encontramos el camino, y el camino salió de la Secretaría de Gobernación. También le pueden preguntar al presidente”. Polvos de aquellos lodos…

AMLO, el GIEI y Ayotzinapa. Cuentan que cuando le solicitaron al entonces presidente Enrique Peña Nieto que integrantes del GIEI interrogaran a soldados, la respuesta del general Salvador Cienfuegos fue que no lo avalaba, pero acataría la orden del comandante supremo acompañada de su renuncia... Peña no accedió a la petición. Hoy el GIEI se va señalando impunidades y falta del transparencia del Estado mexicano… ¿acaso la autodenominada 4T no se atreve a dar el paso? Porque el caso de los 43 aún sigue impune. ¿Por qué?

HUGO LÓPEZ-GATELL fue protegido por la mayoría oficial para evitar su comparecencia ante el Congreso. ¿Hasta cuándo le durará la buena estrella? Porque en la Comisión Permanente Morena y aliados frenaron la discusión por la desaparición de las NOM y los resultados en salud.

ENRIQUE GRAUE y la sucesión en la UNAM. Nos cuentan que quizá Morena tenga apuestas para el relevo del rector en noviembre. Al menos a un par de personajes los ven muy cerca. Cómo les hemos contado aquí, en territorio puma hay mucho descontento por el maltrato desde Palacio Nacional.