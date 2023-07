TikTok para no quedarse en el pasado y el pasado que debe volver con Vaselina

Obviamente el sountrack de cada persona es especial, pero si hablamos del de toda una generación es aun más impresionante. ¿Cuántos crecimos con la banda Timbiriche? Creo que la mayoría de los que rondamos los cuarenta gozamos mucho todo el fenómeno. Y ahora que algunos de sus integrantes volvieron a hacer Vaselina, como hace algunas décadas, bueno, es volver a esos años mágicos.

Para no variarle, fui al estreno, como era de esperarse estuvo lleno de artistas, cámaras, luces, etc. Ya ubicado en mi asiento, dieron tercera llamada y empezó la magia. Una pantalla enorme dibujaba la palabra Vaselina y bueno eso fue motivo para encender la euforia.

Mis oídos se llenaban de una música que hace años no escuchaban, mi corazón latía más y más; cuando en el fondo aparecieron cinco siluetas y todos al unísono gritamos de la emoción porque eran Benny, Mariana, Alix, Diego y Erik, los Timbiriche. Ahí valió la espera de volverlos a ver juntos. Cuando veo el despliegue del gran ensamble, pues todos están perfectos encabezados por Mariana Garza, dije “wow”, ahí se le ven las tablas, los años que le ha dedicado al teatro, en serio, su personaje es el de Sonia. Con un porte y un garbo sin igual que pensé que era la mismísima Stockard Channing -quien hiciera el papel en la película en 1978-, no quiero ser adulador, pero al César, lo que es del César, que elegancia de bailar y pararse sobre un escenario, brutal. También otra que esta espléndida es Angélica Vale, otra que nació en un teatro y que domina el escenario a la perfección. Pero no puedo dejar a María León de lado, que gran interpretación de Sandy y vaya las acrobacias que hace. Se nota que mi María le sigue dando duro al ejercicio. Obviamente no dejaré de mencionar al elencazo conformado por Andrea Legarreta, Alix Bauer, Benny Ibarra, Diego Schoening, Erick Rubín, Kalimba, Yahir, Verónica Jaspeado, Luis Rodríguez “Guana”, Lupita Sandoval, Alex Ibarra, todos ellos comandados por el maestro Mauricio García Lozano y las canciones adaptabas por la querida Julissa. La multimedia esta espectacular, parecería que estuvieras dentro de la escena, espectacular. La escenografía de 10, Alex Gou se aventó otro éxito, primero juntándolos para que hicieran esta obra y después la campaña publicitaria que hizo, ósea, todos ya queríamos verla. Felicidades Gou, esperemos que Vaselina dure hasta finales de año.

Y para cambiarles un poco de tema, que me llega la invitación al TikTok Creative Fest 2023, al principio dije y ¿yo por qué? Y la respuesta fue porque como tenemos una agencia de comunicación y publicidad con mi socio PpZepeda. Pues nos echaron el ojo a pequeñas empresas para que desarrollemos aún más el potencial en esta plataforma. La cita fue en Campo Marte, había fácil como 500 o más personas, la verdad no las conté. Pero la experiencia fue majestuosa, porque había platicas cada 30 minutos, en donde la primera te explicaban que ésta era una herramienta más para poder vender lo que tu quisieras, obviamente empleándola de la forma correcta. Había talleres en donde aprendías hacer un video de skin care, paso a paso -el mío me quedo un poco largo, pero lo pueden ver en mi cuenta @tinajas1975- , también nos metimos a un taller de viajes donde aprendimos hacer otro video que en nuestra cabeza iba a durar cinco minutos, pero nos lo redujeron a 30 segundos en dos transiciones. En serio, ahí nos cayo el 20 de que ahora Tik Tok, es la herramienta más importante para hacer negocios, entretenimiento, dar información, lo que quieras y que, si no le sacas partido, es porque no quieres evolucionar y quedarte en el pasado. Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta. Mis redes sociales son: Twitter @Tinajas, Instagram @tinajas75 y nos vemos la próxima semana.