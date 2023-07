PolíticaConfidencial Si las NOM se van López-Gatell también

OCTAVIO ROMERO OROPEZA, el agrónomo y director de Pemex, minimizó el derrame de petróleo ocurrido en el Golfo de México y que ha llegado a costas de playas en Estados Unidos, Tamaulipas, Veracruz en donde ya se reporta hasta la muerte de animalitos como tortugas. Por supuesto, el agrónomo, director de Pemex y algunos dicen que hasta aspirante a gobernador de Tabasco, va a seguir minimizando el problema, pero las fotografías del derrame son más que evidentes, así las cosas…

OMAR GARCÍA HARFUCH tuvo que salir a dar la cara por la SSC. Luego de que en redes sociales se difundió un video de policías torturando a 2 personas y robando lo que se encontraban en su camino, García Harfuch aseguró que no va a tolerar la corrupción, la impunidad ni actos fuera de la ley y que los elementos serán investigados en colaboración con la Fiscalía, veamos en qué termina el proceso.

SANDRA CUEVAS le guiña el ojo a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Aunque la alcaldesa de Cuauhtémoc jura que su deseo es ocupar el cargo de secretaria de Seguridad Ciudadana, esa no parece ser su decisión final, pues casualmente declaró que Jefa de Gobierno se escucha bien. Las piezas se empiezan a mover en el Frente Amplio por México y ya veremos quién será la o el alfil de la oposición para arrebatar la Ciudad de México a Morena.

MARCELO EBRARD fue tajante: no mantendría a Hugo López-Gatell en su gabinete. En entrevista con el periodista Luis Cárdenas, el ex canciller dijo que claramente no piensan igual. Como les anticipamos aquí: el destino del subsecretario de Salud está por definirse... y lo más seguro es que no la va a pasar tan bien.