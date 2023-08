Antes y después del cumpleaños

La sabiduría divina contenida en la cábala universal sostiene que 52 días antes y 52 días después del día en el que cumplimos años constituyen períodos muy importantes para que tanto nuestro cierre como nuestro inicio de etapas personales definan el siguiente ciclo. Conocidos también como el Período Saturno y el Período Sol, respectivamente, son oportunidades que marca el conteo en el calendario tradicional de los días, para que podamos depurar e iniciar de nuevo.

De esta manera, antes del cumpleaños es conveniente no comenzar nada, ni proyectos, ni negocios, ni relaciones, pero sí es buen tiempo para deshacerse de malos hábitos, para autoconocerse y proponerse un nuevo régimen alimenticio, para hacerse chequeos médicos, para acudir al dentista, al pedicurista, al estilista, diseñar un cambio de imagen; para vender inmuebles, muebles, electrodomésticos, donar ropa, juguetes, cosas, trastes que ya no usemos, depurar clósets, archivos, bodegas, hacer ventas de garage, concluir trámites, terminar remodelaciones, planificar agendas, estructurar futuros emprendimientos, recabar información, tomar cursos, recibir entrenamientos, adquirir nuevo conocimiento, leer, escribir, instruirse, documentarse, prepararse, corregir y actualizar el currículum, soltar creencias obsoletas, dejar costumbres negativas, tomar una terapia, meditar, perdonar, sanar o terminar relaciones tóxicas, en general, hacer espacio en todos los aspectos de la vida.

La influencia del planeta Saturno, conocido como el rey del karma, nos invita a revisar aquellos pendientes que no hemos atendido, por esto no es raro que en este período nos machuquemos un dedo, nos dé gripa, o nos topemos con dificultades. En contraste, el período de 52 días después del cumpleaños, es estupendo para implementar, iniciar y aplicar todo aquello que pudimos planificar e intencionar en el período saturno. Es un tiempo excelente para comprar muebles, inmuebles, cosas, adquirir créditos hipotecarios, bancarios, automotrices, renovar el guardarropa, usar un nuevo perfume, comenzar los cambios de imagen, estrenar look, y estrenar en general.

Muy bueno para poner en marcha negocios, nuevas estrategias laborales y profesionales, abrir e impartir cursos, aplicar a nuevos trabajos, implementar nuevas rutinas de ejercicio, hacer el régimen alimenticio adecuado para nosotros, adoptar en general, hacer inversiones, jugar juegos de azar, hacer eventos, reunir a las amistades, unirse a grupos, asociarse, mandar propuestas, exponer en público, publicar libros o artículos, iniciar demandas, tomar riesgos, hacer viajes de negocios, conocer gente, comenzar relaciones, reconciliarse, empezar de nuevo. El Sol representa la expansión, la irradiación y la manifestación, así como la claridad y la presencia brillante.

Sin duda, cualquier período es buen momento para hacer estas cosas cuando se requiera, sin embargo, los tiempos que como humanos decidimos hacer una norma, son respetados por el Universo así como nuestras demás creaciones, por lo tanto, las energías se tornan a favor o en contra en uno u otro períodos. Sencillamente son escenarios para fluir con mayor o menor facilidad, pero como creadores conscientes, la elección es enteramente nuestra.