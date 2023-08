Como la vida misma

Hace unos días, 30 de julio, fue el día de la amistad en todo el mundo. “Un amigo es un regalo que te das a ti mismo”, decía Robert Louis Stevenson, autor de La Isla del Tesoro. Y recordaba algunas películas que giran en torno a la amistad en todas sus manifestaciones: por ejemplo, la maravillosa “Magnolias de Acero”, la premiadísima “Cinema Paradiso” o hasta “La Sociedad de los Poetas Muertos” con Robin Williams.

Hay algunas películas mexicanas sobre amistad que recuerdo con cariño “Dos tipos de cuidado” en la que Pedro Infante y Jorge Negrete superan los enredos y amoríos para ser los eternos amigos; otra más divertida es “A toda máquina” en donde el mismo Pedro Infante y Luis Aguilar empiezan como enemigos y acaban siendo los mejores compañeros. Pero también caí en cuenta que es más difícil ver la amistad entre dos hombres retratada en la pantalla, cuando más que amigos son confidentes. Es más común que las películas que retratan la amistad entre hombres tengan un tono cómico o de acción.

Por eso me llamó la atención el trailer de la película “Amigos hasta la muerte”, en donde aparece Mauricio Ochmann y que se estrenará la siguiente semana en streaming. Platiqué con él sobre esta producción en la que, me entero, es coproductor:

“Estoy muy feliz, es como mi bebé. La hice con mi productora aquí en México que es Onírica Films junto con la de Javi Vega, que es MediaLimón” me dijo “Nos fusionamos para llevar este guión de Javi que es una delicia, habla de la amistad, habla del amor entre amigos y cómo van trascendiendo diferentes adversidades y situaciones”. La historia, que puede verse en el trailer así que no voy a dar spoilers, trata sobre dos amigos: uno de ellos tiene que dar una mala noticia aunque no están en el mejor momento de su amistad. Y ya no les quiero contar más.

“Es una película muy bonita, divertida y entrañable. Va entre el drama y la comedia, y te da un mensaje muy padre de la vida”, me comentó. “Esta película la hicimos en Galicia, la foto es maravillosa, visualmente es muy bonita. Además nos tocó la fortuna de que comenzamos a levantarla con algunos apoyos de allá, con mi productora y la de ellos, pero cuando la presenté a Prime me dijeron que sí la querían, lo que nos alivianó muchísimo para poder terminarla”.

¿Cuántas veces ves una película antes de que salga al público? “Uf, lo que ocurrió aquí es que desde un principio quedé con Javi Vega que íbamos a contar la historia como él quería. Así que me iba mostrando algunos pedazos, yo le daba mis notas, y así la vi muchas veces pero pedaceada. Yo creo que la vi como seis o siete veces completa, más todos esos pequeños pedazos. Pero de verdad: no se pierdan “Amigos hasta la Muerte”, les va a encantar”.

Y hay que verla por otra razón: porque es buen cine hecho con talento mexicano y porque, estoy seguro, les dará una nueva perspectiva de la amistad: planes, promesas, risas, reconciliaciones y recuerdos. Como la vida misma.