Celebración y Despedida

Amables lectores, quiero comenzar esta entrega agradeciendo y felicitando a Publimetro Querétaro por este primer año de actividades.

Soy muy afortunado de tener este espacio los martes para platicar con ustedes de lo que ocurre en el mundo deportivo con un énfasis importante en nuestro fútbol.

Espero seguir contando con la luz verde de los jefes del periódico y con el favor de su atención.

Como todo en la vida, existen los momentos de celebración y, por otra parte, las horas bajas en las que nos toca despedirnos de buenos amigos.

Este fin de semana pasado, supe de la partida de dos buenos hombres, de esos a los que se les tiene estimación y aunque pasa el tiempo, el cariño y la admiración permanecen intactos.

Conocí a Ezequiel Guerrero cuando éramos niños, fue nuestro primer guardameta y con el tiempo se convirtió en ese rostro cotidiano de todos los días en el patio, los pasillos y el salón.

Tomamos caminos diferentes, pero siempre sabía de él y sus actividades, siempre ayudando, siempre disponible. Su vocación de servicio lo llevó por Bomberos y Socorristas, entre otras actividades. Siempre amable atento.

Ernesto Alvarado Barrera vistió las camisetas más representativas del fútbol queretano. Me tocó verlo en el Estadio Municipal con la de Gallos Blancos y la de Atletas Campesinos, entre otras. Mediocampista fino de gran técnica individual, de esos que conducen con la cabeza levantada y filtran el pase exacto. Neto brilló en tiempos donde no había transmisiones de televisión ni redes sociales, pero que a quienes lo vimos siendo niños no dudamos en marcarlos como nuestros primeros ídolos.

Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío, cantaba Don Alberto Cortez y cuánta razón tenía, porque ese espacio no se llena ni con la llegada de otro amigo.

Hasta pronto Ezequiel y Neto, siempre recordados y estimados por muchos, quienes tuvimos el gusto de conocerlos curiosamente con una liga al querido fútbol.

La vida es todos los días, llegamos y nos vamos, con momentos buenos y complejos, altas y bajas, campeonatos y descensos, y es en la reflexión muy personal en donde hacemos un corte de caja para darnos una idea de que tan satisfechos estamos de nuestro paso en este mundo. Hay que vivir, y con nuestro actuar honremos a quienes se han adelantado en este camino al que todos llegaremos a su fin.

