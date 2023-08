Anastasia, el musical llegó a llenar de magia el Teatro Telcel

OCESA se sacó un diez -otra vez- al traernos desde Broadway una joya del teatro musical, Anastasia. Les cuento que desde hace más de tres años esta puesta en escena se iba a montar, pero ocurrió algo con los derechos a nivel mundial, que detuvieron su llegada a México.

Años después de que asesinarán a la familia Romanova en la revolución Bolchevique, surgió la leyenda de que La Gran Duquesa Anastasia Nikoláyevna de Rusia estaba viva y así se desencadena el argumento de este musical.

A ver, seré muy claro, nunca he caído en el cliché de “yo vi la original en…”, pero esta ocasión sí aplica. Les contaré que tuve la fortuna de verla en Nueva York y la verdad, no le pide nada la versión mexicana que se acaba de estrenar en el teatro Telcel a la de la gran manzana que vi hace algunos años. Un vestuario majestuoso, las pantallas impecables, la multimedia sin igual, y qué decir de las actuaciones y las voces de los actores, ¡wow impecables!.

Se ven las manos de Julieta González y del señor teatro en México, Morris Gilbert. El elenco está conformado por Mariana Dávila, Irasema Terrazas, Carlos Quezada, Javier Manente, Manuel Corta, Gloria Toba, Robert Alamán, Paula Calva, Melissa Ortega, Esteban Juárez, Samantha Salgado, Irma Flores, José Antonio Domínguez, Eric Santiago, Carlos Salázar, Abel Fernando, Majo Rangel, Sara Smith en el papel de la pequeña Romanova, entre otros. Obviamente, la dramaturgia es importante porque sin ella no habría nada que contar y es de Terrence McNally.

Fui al estreno la semana pasada y eso estaba a reventar de compañeros de los medios de comunicación. No hubo nadie a quien no le gustara, al terminar la función los asistentes ovacionaron al elenco de pie, pocas veces he visto eso en el teatro mexicano. Las funciones son los miércoles y jueves 20:00 horas, viernes 20:30 horas, sábado 16:30 y 20:30 horas, domingo 13:00 horas y 17:30 horas.

En serio hagan un pequeño esfuerzo para ver esta espléndida obra que ha dado la vuelta al mundo. Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta. Mis redes sociales son: Twitter @Tinajas, Instagram @tinajas75 y Tik Tok @tinajas1975 nos vemos la próxima semana.