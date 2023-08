Con la 4T, 8.9 millones dejaron la pobreza

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) dio a conocer que entre 2020 y 2022, 8.9 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza, casi la población total de la Ciudad de México.

En dos años, la población con alguna carencia bajó de 43.9% a 36.3%, a pesar de la pandemia que vivimos y que originó una crisis económica mundial no vista en 100 años.

En los sexenios neoliberales (seis años completos) no había sucedido algo remotamente cercano. El gobierno de Peña Nieto no sacó ni a un millón de personas de la pobreza.

La transformación que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador está funcionando con el apoyo a las familias más necesitadas a través de los más de 11 mil intervenciones o programas sociales en los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, además de la inversión pública a través de obras tan trascendentales como el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Entre los factores que influyeron para que se diera este proceso de reducción de los niveles de pobreza están también el alza del salario mínimo, el incremento en general de los ingresos laborales, el impacto positivo de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y las remesas con transferencias monetarias directas y sin intermediarios.

El informe establece que se observa una mejora muy importante en las condiciones de la población de 65 años y más, que no tienen seguridad social, pero que sí disponen de este apoyo.

También se dio a conocer que la población no pobre y no vulnerable aumentó 3.6 puntos porcentuales. En el intervalo referido pasó de 23.5% a 27.1%, lo que indica que en estos dos años, 5.1 millones de personas mejoraron sus ingresos y no experimentaron ninguna de las seis carencias que mide el Coneval: rezago educativo, ausencia de acceso a servicios de salud, falta de seguridad social, no tener posibilidad de vivienda y en caso de tenerla que ésta carezca de calidad y espacios adecuados, y no contar con una alimentación nutritiva y de calidad.

Este gobierno se ha dedicado a invertir en la gente, aquella que administraciones neoliberales nunca atendió; por eso los números en las encuestas reflejan como Morena se mantiene con un alto porcentaje de la intención de voto. Los mexicanos están respaldando el proyecto de la Cuarta Transformación que los está apoyando.

La oposición sigue hablando de irrealidades, criticando y mintiendo mientras que los números muestran que la política social del gobierno está dando extraordinarios resultados, sumados, además, a los números de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) que dio a conocer en días recientes, que los hogares en el país están recibiendo mayores recursos, por lo que se está reduciendo la brecha entre las personas que están en el rango de pobreza y aquellos que tienen mayor cantidad de riqueza.

Al igual que a nivel nacional, la política social de la Ciudad de México dio como resultado que 800 mil personas salieran de la situación de pobreza en 2022.

La población que vive en situación de pobreza en la ciudad se redujo 21% entre 2018 y 2022 y 41% de los habitantes de la ciudad se encuentran fuera del rango de pobreza.

Hoy, casi 4 millones de capitalinos son beneficiarios de programas sociales tanto federales como locales en los que se invierten 50 mil millones de pesos al año; además, se ha incrementado el monto de las transferencias monetarias, que aunado al aumento del salario mínimo ha llevado a mejorar los ingresos de las familias, sobre todo las más vulnerables.

En total, el gobierno de la ciudad tiene 38 programas sociales, la gran mayoría con transferencias monetarias directas a los que se destina anualmente casi 15 mil millones de pesos que se suman a los 35 mil millones que el gobierno de la república destina a la capital del país. (La Jornada, 11 de agosto, 2023).

Para la doctora Claudia Sheinbaum, aspirante a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación, es fundamental buscar la prosperidad compartida: que el que está arriba sepa que no puede haber desarrollo sin los más pobres; “los que vienen atrás no caminan más rápido, sino que nosotros estamos construyendo caminos más amplios donde quepan todas y todos los mexicanos”.

Los números positivos están a la vista de todas y todos los mexicanos, y estoy seguro que Morena será imbatible en las elecciones del 2024. Ni un paso atrás en la transformación.