Respaldo a ley “pinches rentas caras”

Una campaña que se viralizó en la ultima pelea del Canelo Alvarez está haciendo estragos en la clase política y social de La Perla Tapatía.

Jalisco vuelve a ser tendencia nacional en uno de los conflictos más sensibles que están en el foco de la discusión, como es la mafia inmobiliaria y una de sus expresiones más nocivas, como las elevadas rentas en vivienda. Y quien puso el dedo en la llaga fue el diputado jalisciense José María “Chema” Martínez, con su propuesta de iniciativa de ley ya conocida popularmente como ley de “pinches rentas caras”, que pretende poner un tope al cobro en el alquiler, pero también impulsa que tanto el gobierno estatal como el municipal, construyan viviendas en terrenos de reserva gubernamental, para alquilar a precios accesibles.

De acuerdo a Chema Martínez, esta iniciativa de ley en el Congreso de Jalisco va a servir también para apoyar a las mujeres que de acuerdo a la última encuesta del INEGI, perciben hasta una tercera parte menos de salario que los hombres, lo que en el tema de las altas rentas les hace muy difícil poder acceder a una vivienda digna, sobre todo, a las que son jefas de familia. La propuesta legislativa se fortaleció en los últimos días con protestas en diferentes sitios públicos, de las cinco ciudades más importantes de Jalisco, como Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Puerto Vallarta y Zapotlán el Grande, mejor conocido como Ciudad Guzmán, en donde instaló “cajas de cartón” montadas como casas y departamentos, con letreros de “Se renta $23,000″, “no niños”, “no mascotas” ó “tres meses de depósito”, que hacen todavía más difícil alquilar una vivienda.

La gente pudo dejar mensajes de inconformidad frente a esta problemática que no afecta solo a Jalisco, sino a las principales ciudades de México, por lo que se contempla que esta ley, escale en pocas semanas, hasta llegar al Congreso de la Unión y darle un carácter nacional, ya no solamente regional. La ciudadanía vio con buenos ojos esta propuesta, porque incide directamente en la gente y sus derechos que se han vulnerado.

El tema asegura Chema, líder de la bancada de Morena en el Congreso de Jalisco, está puesto en la mesa legislativa y se convertirá en ley, y es un proyecto legislativo de los que verdaderamente ayudarán a la gente, no es para apoyar a empresarios o ricos, sino para toda la gente que necesita un sitio donde vivir, y más aquellos que sus sueldos son bajos.

La mafia inmobiliaria no se ha tentado el corazón para encarecer las rentas no importando que para muchos sean inalcanzables las viviendas dignas, sin contar que la otra cara de esta moneda, también está impactando a la gente cuando les ofrecen los famosos “lotes de inversión” ó “lotes campestres” en sitios donde no hay servicios urbanos, y no lo habrá en mucho tiempo, pero no se lo informan a quienes les venden, sino prometen que en poco tiempo “se van a normalizar” los servicios públicos del Ayuntamiento más cercano al pedazo de tierra que venden. Tome nota.

Celdas fotovoltaicas

Le cuento que Julio Menchaca Salazar, gobernador de Hidalgo, informó sobre diversas inversiones en el Estado, entre ellas la de sostenibilidad de 17 millones de pesos por parte de Corporación RICA, que dirige Miguel Ángel Guizado, para la generación y uso de energías limpias en su planta ubicada en Mineral de la Reforma de dicha entidad. Instalarán celdas fotovoltaicas para reducir su huella ambiental mientras contribuye a la generación de energía renovable en la región. Tendrán una generación y ahorro del 6.7% de energía de la planta, además de evitar la generación de 8,249 Ton C02.

Dicha cifra, se suma a los 8 millones de pesos del Centro de Acopio de PetStar en Epazoyucan, Hidalgo, con una capacidad de acopiar más de 63 millones de botellas de PET anualmente para producir nuevos envases, cerrando el ciclo de economía circular de la Industria Mexicana de Coca-Cola.

Pero ¿quién es Corporación RICA? Es uno de los ocho embotelladores y comercializadores del sistema Coca-Cola, así como de Jugos Del Valle - Santa Clara, y forman parte de la Industria Mexicana de Coca - Cola en los territorios de Hidalgo, Morelos y parte de Puebla. Tiene 2 plantas de producción y 16 centros de distribución, generando más de 2 mil 600 empleos directos y 20 mil indirectos.

Santander y el INE

Scotiabank México, que dirige Adrián Otero, utilizará los datos biométricos recopilados por el Instituto Nacional Electoral (INE) para abrir una cuenta bancaria desde su aplicación móvil en menos de 15 minutos. El banco lanzó la Cuenta Scotia, con la que ofrecerá una nueva experiencia bancaria, ya que que eficienta y acelera el proceso de registro mediante el uso de la credencial de elector para la autenticación biométrica.

Por lo anterior, la institución bancaria presenta una experiencia financiera digital que permite la apertura desde cualquier lugar del país, a través de la app ScotiaMóvil, con esta nueva experiencia, a través de la Cuenta Scotia, los usuarios y clientes podrán tener acceso a transacciones inmediatas, sin comisiones al realizar la portabilidad de nómina o domiciliar pagos y tener acceso de manera inmediata a las herramientas digitales de la institución bancaria.

Para Fuad Juan Fernández, Director General Adjunto de Digital Retail de Scotiabank México, afirma que la experiencia del cliente es lo más importante, por ello la digitalización colectiva los ha llevado a priorizar la rapidez y eficacia como factores fundamentales en el día a día. Actualmente cuentan con el 54% de adopción digital por parte de sus clientes y esperamos crecer anualmente un 10%, con estas herramientas. Se sabe que Scotiabank México invierte alrededor de 200 millones de pesos anuales en el desarrollo de su infraestructura tecnológica, a fin de fortalecer sus capacidades digitales.

Ya llegó el Dr Vagón

Y ya para terminar le platico que a partir del próximo jueves 17 de agosto, Dr. Vagón, El Tren de la Salud, (iniciativa de Ferromex de Grupo México), iniciará su noveno recorrido por cuatro municipios del estado: Tequila, Poncitlán, Ocotlán y Lagos de Moreno, en Jalisco, para brindar servicios de salud gratuitos a más de diez mil pacientes. El Tren de la Salud ofrece servicios de medicina general, medicina interna, pediatría, ginecología, oftalmología, geriatría, dermatología, odontología, quiropráctica y rehabilitación física, además de optometría, planificación familiar, nutrición y psicología, cuenta también con una clínica especializada en salud integral para la mujer y un vagón destinado a la atención de pacientes diabéticos.

Por cierto que para este 2023, se ha incrementado a 42 el número de pruebas de laboratorio y a 11 el número de estudios de gabinete, además procedimientos odontológicos que van más allá de solo tratamiento preventivo. ¡Adiós!