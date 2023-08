Wendy Guevara hace historia y Faisy se luce como productor

México ha dado una muestra significativa de que está cambiando. Y no me refiero a ideologías de partidos políticos, ni religiosas o algo por el estilo. Si no, de que, por primera vez en la historia de la televisión mexicana, se hizo visible una mujer trans. Me imagino que “El Tigre” Emilio Azcárraga Milmo, se debe estar revolcando en su tumba al ver como una mujer trans se apodera de la audiencia en su empresa.

Fue un parteaguas, desde que Wendy Guevara decidió participar en La casa de los famosos. Muchos se preguntaban ¿por qué decidieron incluirla en un reality de esa naturaleza?, hubo quien especuló que quizá sólo querían burlarse de ella y la respuesta a la pregunta pronto llegó: fue la única participante -a mi gusto- que fue honesta y real desde el principio. Habló de las cosas sin tapujos, dijo lo que vivió alguien que no tiene preparación académica y que se dedicó al sexo servicio en sus inicios.

Por fin, alguien del pueblo y de la población LGTBIQ+ logró visibilizar estas problemáticas.Wendy se ganó a pulso el cariño del público con sus ocurrencias, su forma de pensar y de ser tan auténticas. Y las cifras hablaron, con 18 millones de votos a favor demostró que el apoyo fue avasallador, que por primera vez el público se unió, sin importar diferencias, para lograr su triunfo. Las redes sociales se volvieron locas al saber que ella ganaba, pero no solo las redes.

Sabemos que el Ángel de la Independencia del Paseo de la Reforma es el punto de reunión para celebrar triunfos de la selección mexicana de fútbol o cuando gana un candidato la elección a presidente. Pero este fin de semana se ondeaban banderas TRANS alrededor de éste para apoyar a esta chica sin igual, miles de personas se congregaron antes de que diera la media noche para cantar, echar porras y sentirse representados por la oriunda de León, Guanajuato. Espero que ahora tenga bien plantados los pies en la tierra y escoja a alguien profesional para que maneje su carrera, ya que tiene mucho que ofrecer… ¡y esto apenas comienza!

Otra cosa que les quiero recomendar es un show con el cual me volví loco, porque si algo me gusta en la vida es la música rock en todas sus expresiones. Y acaban de estrenar Queens of Rock en el Centro Cultural Teatro 2, en este participan Diana, Vale, Stef, Pru, Gaby y Abi, quienes tienen unas voces maravillosas que hacen que los clásicos suenen increíble.

Lo interesante de esto es que Faisy es el productor. Al conductor, le tomó un año y medio encontrar a estas reinas; viajó por todo el país, para encontrar a estas prodigiosas cantantes y montar éste que se vuelve en un verdadero concierto de rock que te hace vibrar por todo tu cuerpo con canciones de Black Sabbath, Aerosmith, Guns N’ Roses, Def Leppard, Queen, The Police, por mencionar algunos y creo que faltaron más clásicos como para hacer la versión dos pero lo bueno es que también hay versiones rockeras de canciones poperas.

No cabe duda de que este joven conductor y productor, no se duerme en sus laureles y siempre está ávido de hacer cosas innovadoras, eso admiro de Faisy, que siempre quiere más y se preocupa por los detalles para que funcione; como la curaduría del set list, los vestuarios de las chicas, los músicos y los bailarines, hasta del mismo lugar en el que te sientas, porque entre butacas de este recinto colocó unas mesas especiales para que puedas poner tu trago, ¡ah!, porque eso sí, puedes disfrutar este tributo con una buena cerveza o tu bebida favorita, como si estuvieras en un concierto en Las Vegas. No le pide nada, ya que está lleno de talento, creatividad y amor por el Rock. Éste se presentará todos los jueves a las 22:00 hrs en CCT 2 y es una experiencia que no se pueden perder.

Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta. Mis redes sociales son: Twitter @Tinajas, Instagram @tinajas75 y Tik Tok @tinajas1975 nos vemos la próxima semana.