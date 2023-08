PolíticaConfidencial Ebrard, el tiro es entre Sheinbaum y él

JUAN RAMÓN DE LA FUENTE volvió a la vida académica en México. Lo hizo para hablar de crisis humanitarias y el papel de los organismos internacionales. Y lo hizo en la Academia Nacional de Medicina. Para los nerviosos por su presencia ante la sucesión de Enrique Graue en la UNAM, pueden estar tranquilos: su interés es la academia. No obstante, es puma y exrector de la UNAM.

MARCELO EBRARD desató especulaciones desde el martes cuando anunció un mensaje, previo a la definición de las encuestas que van a valorar a los participantes en el proceso de Morena para la candidatura presidencial de 2024. Pero el mensaje fue de denuncia, secundado por Ricardo Monreal, y con la respectiva respuesta de Claudia Sheinbaum. Gerardo Fernández Noroña y Adán Augusto López Hernández se quejaron y reclamaron que no se les excluya, porque Ebrard dijo que el tiro es entre Sheinbaum y él. Lo cierto es que hay nervios en los cuarteles de la 4T… y en Palacio Nacional, nos aseguran.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, presidente de México, al final de la conferencia en Palacio Nacional, optó por contar un chiste y eludió contestar a periodistas que le pedían una postura en torno a los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco. Después, en redes sociales sus seguidores dijeron que no, que no se le preguntó eso. Hasta el vocero Jesús Ramírez salió a desmentir. En cualquier caso: ¿por qué no ha dicho nada al respecto?

ELY es una elefanta que sufre en el zoológico de Aragón. Su caso cobró relevancia mediática. Ahora, la Corte tiene su historia y su vida en sus manos porque un recurso será revisado por el ministro Juan Luis González Alcántara para ser trasladado a un santuario donde tenga una mejor vida. Es un hecho que no se había visto antes. Ojalá haya justicia para Ely.