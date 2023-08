No quieren aceptar que Claudia va ganando

Es lamentable que machines y machinas del movimiento quieran empañar el liderazgo de Claudia Sheinbaum con calumnias. Los machines del movimiento no conciben que hoy sea una mujer la que encarne la fuerza de esperanza de nuestro gran movimiento.

¡Cuidado con sus argumentos derechosos! Las críticas de acarreos de algunas compañeras que, por cierto, siempre han defendido el feminismo, y compañeros contra la exjefa de Gobierno son las mismas que la derecha ha hecho por años contra el movimiento de transformación. Los suyos, son pronunciamientos absolutamente irresponsables y mentirosos.

Que no lo reconozca la derecha lo entendemos perfectamente, pero que no lo hagan dirigentas y dirigentes del movimiento es muy lamentable, no por Claudia -que ha demostrado cada día más fuerza con base en su propio esfuerzo y trayectoria-, sino para ellas y ellos.

En lugar de denostar a la compañera Claudia Sheinbaum y atacar el proceso de Morena los compañeros que apoyan a Marcelo Ebrard deberían dedicarse a resaltar sus propuestas.

Es importante que el equipo de Marcelo y él mismo se serene porque este tipo de mensajes no ayudan en nada. Sería mejor tranquilizarse y hablar de las cualidades de Marcelo que, por supuesto, las tiene, en lugar de denostar el proceso y a la propia Claudia.

Acarreo es la palabra que utiliza la derecha cada vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador llena el Zócalo y resulta que es la misma palabra que utilizan nuestros compañeros … …Resulta que hay personas del movimiento que critican que los simpatizantes se organicen y lleguen juntos a un mitin cuando así lo ha hecho la izquierda miles de veces al reunirse en espacios de participación política, pública y ciudadana por convicción.

Acarreo y operaciones a favor es que haya gente que no sabe ni a lo que va, que asiste porque reciben algo a cambio.

Basta ver los mítines de Claudia Sheinbaum: la gente está involucrada, las personas la están respaldando, la quieren saludar, tocar, sentir… porque conecta, porque su figura está creciendo, y la gente está sintiendo que es ella quien encabezará la Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Su mayor “pecado” es que la mayoría de los mexicanos la ven como la persona idónea para encabezar el proceso de transformación.

Debe prevalecer la unidad entre los aspirantes, son tiempos de construir unidad. “Toda mi vida he luchado contra las irregularidades. El proceso en Morena es el más transparente y democrático que ha habido”, comentó en días recientes desde la Sierra Tarahumara.

Será sólo el pueblo de México quien decida quien encabezará el movimiento de la Cuarta Transformación a través de miles de encuestas que se llevarán a cabo a lo largo y ancho del país.

Ciertos legisladores de Morena, PT y PVEM en consonancia con las acusaciones que el miércoles pasado hizo Ebrard amenazan con interponer denuncias electorales ante el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía General de la República y el Tribunal Electoral.

Los resultados no los dictará un grupo que amenace con demandas o denuncias. No a los chantajes. Todos tenemos que respetar lo firmado y el proceso, porque de lo contrario el mensaje sería que su firma y su palabra no vale.

Quien no abone a la unidad de la 4T, ayuda a la oposición. Responsabilidad y patriotismo se requieren en estos momentos.