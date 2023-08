Cuauhtémoc en el 21 se ganó por la Alianza PAN, PRI y PRD

Cuauhtémoc es sin duda una Alcaldía clave para el desarrollo de la ciudad, en ella transitan 2 a 5 millones de personas diario, además de los 500 mil habitantes que sí ocupan nuestras 33 colonias. En la quinta alcaldía a nivel nacional, con el mayor índice de desarrollo humano en México debido a la calidad de sus servicios, la intensa actividad comercial desarrollada en la zona y es una gran generadora de PIB para la ciudad y el país.

Aquí, está el Senado de la República, albergamos que actual hogar del Presidente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Secretaría de Gobernación y múltiples oficinas del Gobierno de la Ciudad incluyendo también la oficina del propio Gobernante de la ciudad.

Con lo que se convierte en la demarcación más importante para la CDMX, mis amigos panistas dirían que Benito Juárez o Miguel Hidalgo importan más pero la verdad es que para la ciudad la importante es Cuauhtémoc. Y con ello las decisiones políticas que se tomen aquí rumbo al 2024 importan muchísimo de verdad

Esta alcaldía del centro tiene un gran arraigo de izquierda y siempre ha sido la joya de la corona debido al dinero que genera con muchas cosas ilegales, y es dinero que no se registra pero que sí llega a mano de muchas autoridades, así como por la cantidad de habitantes y la tremenda vida política que sus colonias generan. Cuauhtémoc es y será siempre moneda de cambio, factor de negociación y balanza o transformación para la ciudad

Así hay que reconocer que lo que logramos en el 2021, fue inaudito. El voto contra López Obrador movió a mucha gente y con ello alcanzamos juntos: 121, 200 votos contra 96, 218 que sacó Morena y aliados. La diferencia fue de 24, 982 votos para la Alcaldía.

Y la verdad es que lo hicimos el PAN, el PRI y el PRD JUNTOS. Fue esta fuerte combinación la que logro una votación historia y una demarcación más para la capital que durante estos 2 años ha jugado retóricamente contra la Jefa de Gobierno y a favor de muchas personas con acciones especificas y muy reconocibles. Yo he estado ahí, lo he visto y vivido.

Nuestra candidata hoy a la jefatura de gobierno y hoy Alcaldesa a quien quiero y respaldo para siempre en lo personal , ganó viniendo de la sociedad civil, sin ser militante de ninguno de nuestros tres partidos, gracias a que la gente votó por el PAN, el PRI y el PRD. No me queda claro aún si hubo injerencia real o no, de gente de Morena que operó contra Dolores Padierna, pero se que el voto duro de estas 3 fuerzas políticas es un voto duro que nadie ni nada nos puede quitar. Pertenece a los partidos y se mueve gracias a la simpatía libre de las personas.

Es por ello que en esta coyuntura donde la presión de Morena es mucha y el método por la Alianza en la CDMX se sigue acomodando, que hay que decir con mucha contundencia que Cuauhtémoc se ganó GRACIAS a la unión de los partidos, los resultados y acciones deben reconocerse para nuestra Alcaldesa sin duda, pero ninguna de las actuales servidoras y representantes públicas emanadas de Cuauhtémoc, las dos diputadas locales del 9 y del 12, las 2 federales , del 12 y el del 8 (que quedo en segundo lugar pero entro plurinominal gracias al PRI), la Alcaldesa y aquellas que llegamos con cargos plurinominales por nuestros partidos les debemos todo a la Alianza.

Yo caminé Cuauhtémoc los 60 días de campaña a lado de nuestras candidatas, como Concejala del PAN del 2018 al 2021 trabajé por las 33 colonias de esta demarcación siendo una oposición férrea y determinada contra Morgana y conozco a profundidad la complejidad de esta increíble tierra. A mi nadie me cuenta lo que pasa realmente aquí.

Por eso con profunda responsabilidad, respeto y preocupación lo señalo: ningún apetito personal puede o debe vulnerar lo que con años se ha logrado y que obedece a una unión que trasciende territorios y proyectos unilaterales y personales: es la fuerza de cada partido y su arraigo en calle lo que nos dan las victorias electorales y por ello en el 2024 lo único que nos hará conservar esta demarcación (para la Alianza) será fortalecer a los partidos

Cuauhtémoc NO ES DE UNA SOLA PERSONA O PROYECTO. Acá la oposición hemos sido muchas y si lo que nos mueve son las causas y el dolor de nuestra gente, eso nos hará permanecer en el camino correcto para ganar Cuauhtémoc en el 2024 con el PAN, el PRI y el PRD. Unidos y todos contemplados o no hay de otra. Esto merece Cuauhtémoc y esto, por lo menos desde mi lado estaremos ofreciendo. Al tiempo y con fuerza y trabajo.