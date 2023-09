El paso de Anitta

En los años 80 surgió en Brasil un género musical que se fue desarrollando a través de las décadas y del que poco conocimos en México: el funk carioca. Primero fue asociado a las favelas y a los bailes underground y no tuvo el apoyo de las radiodifusoras ni de las disqueras por considerarlo “de mal gusto”. Aún así, muchos artistas crecieron cobijados en este ritmo y es un fenómeno digno de estudio.

El funk carioca tiene varios subgéneros: el que es más pop, el electrónico, el melódico, el “prohibido” y hasta uno conocido como “paulista” ¿Te lo imaginabas? Tal vez no: la música brasileña es un universo en sí mismo. Más del 90 por ciento de la música que se escucha en el país sudamericano está en portugués y pocas veces sale a Latinoamérica.

Una de las cantantes que se atrevió a dar el paso es Anitta. La primera vez que la vi fue en un carnaval de Rio de Janeiro y era sorprendente la energía que proyectaba: puso a todo el mundo a bailar, ella arriba de un carro alegórico y no paraba ni se tomaba un respiro. La carrera de Anitta comenzó allá por 2010 y conquistó las listas del Billboard con su funk pop en 2013 gracias a su sencillo “Show das poderosas”. Hace un par de días pude pasear con ella en las calles de la Ciudad de México para hablar de esta etapa internacional en su carrera.

“¿Qué se siente ser la estrella más grande de Brasil y empezar desde cero en otro donde no eres conocida? No me refiero a México, en especial, sino en cualquier otro lugar”, le pregunté. “Es un ejercicio para el ego”, contestó, “porque sales de tu país siendo el número uno, siendo la persona más conocida y si eres alguien muy egocéntrico no lo vas a lograr. Además hay otra cosa, porque tengo que explicarle a mi país porqué ya no estoy grabando para ellos. Como sabes, el 98% de la música que se oye allá es en portugués, así que grabar en otro idioma es un reto para mí ¡porque allá no me van a escuchar! y es el doble de reto porque acá estoy cantando en un ritmo que es de Brasil. Pienso que hay que relajarse y pensar que pase lo que pase, estamos bien”.

Y en este mundo tan rápido, tan acelerado ¿Le da tiempo a Aniita de oir música? “Me gusta mucho, pero nada que ver con lo que la gente piensa. No me la paso escuchando funk o reggaetón, me gusta Luis Miguel o Mariah Carey, cosas de rock y muchas otras que me pongan a meditar”. Eso me sorprendió mucho: ver a Anitta en el escenario es siempre estar de fiesta, pero su pensamiento va hacia el lado contrario: “Creo que necesitamos relajarnos un poquito más, no solo para esto de la música, sino también para nuestro trabajo. Hoy no logramos disfrutar una película sin estar con el teléfono, es como que tener un montón de estímulos al mismo tiempo. Es demasiado ¿no?”.

Anitta recorrió conmigo Paseo de la Reforma. Fuimos al Auditorio y al Ángel de la Independencia, en donde algunos fans la esperaban con banderas de Brasil. “¿Te gusta México, Anitta?” “Me encanta. Es un país bueno para trabajar. Creo que acá las personas son muy profesionales, llevan todo muy en serio, tienen palabra, llegan en el horario, hacen todo muy correcto y para mí eso es muy importante porque yo en mi trabajo también soy así. Aquí hay mucha seriedad y profesionalismo”. Anitta me contó que está en pláticas para hacer una serie de conciertos en México, donde estoy seguro, le irá muy bien. El paso de Anitta esta vez, será el paso para conquistar todo el continente.