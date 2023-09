No es lo mismo ser virales que vender boletos, la realidad de algunas estrellas (Redes Sociales)

Nunca el ser viral fue más efímero que ahora. Los artistas ‘del momento’ se están topando con una tremenda realidad; no están vendiendo boletos para sus presentaciones. Lugares como el Foro Sol representan un logro para el curriculum de cualquier artista, sin embargo, hay que tener elementos para sostener una presentación ahí.

Es muy simple, por ejemplo Peso Pluma o Junior H quienes tuvieron que entrar a la promoción 2x1, desde la pre-venta se vio que las cosas no marchaban bien y es que pueden tener cualquier cantidad de streams, seguidores, likes o lo que quieran, el problema es que sus fanáticos no están en edad de tener el poder adquisitivo y si dependen de sus padres para tener un boleto, éstos, difícilmente estarán de acuerdo en desembolsar cantidades importantes para que sus hijos vayan a ver a ese tipo de artistas. Son los de moda sí, pero no los que pudieran escucharse en una reunión familiar.

En el otro lado de la moneda tenemos a quienes han logrado precisamente permear en todas las clases, gustos y bolsillos; ahí está Bronco, el legendario grupo que llena todos los escenarios en los que se presenta, la Arena Ciudad de México por ejemplo es sold out este fin de semana por segundo año consecutivo.

Los Temerarios, quienes a penas hace un par de días pusieron a la venta los boletos para su presentación del 14 de febrero del 2024, los vendieron en 24 horas por lo que ha sido anunciada una segunda fecha para el día 15, esto a seis meses de que se lleven a cabo.

Y no es que estemos hablando solo de artistas legendarios o de cierta edad, ahí está Carin León, quien en un par de años ha labrado una historia de éxitos, en tan solo dos semanas su presentación para el 24 de noviembre en la Plaza de toros México está totalmente vendida y hay qué decirlo; la capacidad entre este recinto y el de los ídolos juveniles es muy similar así que no hay pero que valga.

Regresando a la Arena Ciudad de México y con tan sólo cuatro años más de edad que Peso Pluma está Alfredo Olivas, quien ya agotó las entradas para su concierto del 30 de septiembre y ya ha abierto otro para el 28 de octubre, el cual va muy avanzado en ventas.

En diciembre la Banda MS llegará al mismo recinto y una vez más como en los últimos años, dará dos shows; uno el 15 y otro más el 16, en definitiva no estamos hablando de una crisis económica, se trata de una crisis de calidad, las estrellas fugaces tienen un carisma innegable pero no hay cimientos sólidos, basan sus destellos en colaboraciones que difícilmente pueden presentar en sus giras por incompatibilidad de fechas, esos ‘juntes’ son virales pero no reales.