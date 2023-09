AMLO: Quinto Informe de Gobierno

En su último año de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador entregará el Tren Maya y un sistema de salud más eficiente a los mexicanos.

¿Recuerdan qué hacían los gobiernos priistas y panistas en su último año? ¡Exacto!: era el año de Hidalgo. Saqueaban lo que podían. La consigna era gastar todo el presupuesto hasta no dejar ni un solo centavo en las arcas; aprovecharse para sacar provecho de todos los recursos posibles y beneficiarse (el presidente saliente, sus colaboradores cercanos, el partido o sus familiares) antes de que se acabara ¡el hueso!

Hace cinco años, el presidente recibió como herencia de los gobiernos neoliberales un país inmerso en la corrupción, con 54 millones 400 mil pobres (más de la mitad de la población), un territorio ensangrentado por la narcopolítica como escribió Enrique Galván Ochoa en el prólogo del libro “Hacia una Economía Moral”. Ante casi un siglo de antidemocracia no hubo transformación sino destrucción.

En contraste, durante el Quinto Informe de Gobierno escuché la esencia de la política del presidente López Obrador: “arriba los de abajo, que no significa necesariamente abajo los de arriba, sino abajo los privilegios. Nada de corrupción, de extravagancias, cero autoritarismo, nada de clasismo, racismo, discriminación; democracia sí, oligarquía no; honestidad sí; corrupción no; justicia y fraternidad sí; pobreza y desigualdad no. Por el bien de todos: primero los pobres”. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo, como código de conducta.

Son 5 años de transformación de la vida pública del país en beneficio del pueblo de México, un lustro de grandes resultados que nos regresa la esperanza de vivir en un país mejor. El presidente llegó a su Quinto Informe con 76% de aprobación, el apoyo más alto previo a sus otros informes. El Quinto Informe coincide también con 45 años de su lucha social, de ahí que la doctora Beatriz Gutiérrez Müller compartiera en su Instagram un memorabilia del presidente.

En el recuento de los logros políticos, sociales y económicos destacó el avance en la Refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, la primera construida en 44 años. “A finales de este año vamos a estar importando solo 250 mil barriles, 20 por ciento del consumo nacional.

Cuando AMLO llegó al gobierno se importaba el 80 por ciento del consumo nacional. “El plan es que en 2024 no compremos gasolinas y diésel en el extranjero, que se procese aquí todo el petróleo crudo para darle valor agregado a nuestra materia prima, mantener precios bajos de combustible en beneficio de los consumidores”, aseguró.

En materia de justicia, el presidente informó que “por varias y fundadas razones voy a proponer una iniciativa de reforma constitucional para limpiar el Poder Judicial de complicidades, conflictos de interés, conveniencias inconfesables, corrupción y derroche de recursos.

Es indispensable y urgente que jueces, magistrados y ministros sean electos de manera directa por el pueblo y no los designe la élite del poder económico y político.

No es cosa menor; los impartidores de justicia deben servir al pueblo, a sus causas y a sus mandatos, y no, como ocurre ahora, operar bajo la consigna de beneficios de grupos o de facciones político-económicas y hasta bajo consigna de intereses delictivos”.

A 13 meses del final de su mandato, puso énfasis en la reducción de la pobreza y la desigualdad pese a la crisis mundial derivada de la pandemia por Covid-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania.

“Nuestro modelo de desarrollo denominado Humanismo Mexicano es eficaz y funciona de manera excepcional. Quizá la enseñanza mayor del fallido modelo neoliberal o neoporfirista es que la apuesta por el progreso material sin justicia es política y socialmente inviable, y que, a la larga, está condenada al fracaso”.

En su quinto año de Gobierno hay 5 millones de personas que han salido de la pobreza, y la desigualdad de ingresos entre los hogares más ricos y más pobres se redujo de 18 a 15 veces. Si comparamos la desigualdad de ingresos por persona entre el año 2010, en que gobernaba Felipe Calderón, y 2022, esta se redujo de 36 a 17 veces, es decir, la mitad”.

¡Un orgullo ser parte de la 4T! Durante el Quinto Informe del presidente Andrés Manuel López Obrador quedó demostrado que las malas prácticas son parte del pasado. Tenemos programas sociales, un peso fuerte y, sobre todo, bienestar para el pueblo de México.

Continuamos avanzando unidas y unidos por las grandes causas del movimiento, por una auténtica regeneración de la vida pública de México y el proyecto de nación que encabeza nuestro presidente.