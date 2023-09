PolíticaConfidencial el choque de Marcelo Ebrard con Mario Delgado

MARIO DELGADO tiene todo listo para presentar a las corcholatas que asumirán la coordinación de la lucha de lo que llaman cuarta transformación. Marcelo Ebrard ha sido quien persistentemente ha señalado su preocupación por la encuesta. Además, todo el fin de semana circularon videos de gente vinculada a Claudia Sheinbaum incurriendo en anomalías. Así que alguien está tronándose los dedos para que el miércoles todos se sientan felices a la mesa a reconocer el resultado… ¡ay nanita!

DANTE DELGADO tiene una revolución en Movimiento Ciudadano. Se están dando todos contra todos y él en medio diciendo que él no hace política con declaraciones, que todo está tranquilo y que no se van a fracturar. Por lo pronto, Samuel García, gobernador de Nuevo León, parece muy ilusionado, mientras su paisano Luis Donaldo Colosio Riojas dijo (una vez más) que no jugará. Después del miércoles habrá definiciones… nos dicen.

GUADALUPE TADDEI, consejera presidenta del INE, está al cuarto para las 12 para el arranque formal del proceso electoral 2024. Y sigue sin poder integrar su equipo, en particular direcciones generales. Complicado si se considera que son unos 20 mil cargos en disputa… el tiempo apremia.

DAVID CÓRDOVA CAMPOS, comandante de la Guardia Nacional, seguramente sabe de historias que luego se quedan en el cajón. Guacamaya nos dice, por ejemplo, que antes de iniciar el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador ya tenía clara la creación de la Guardia Nacional. El general Víctor Hugo Aguirre Serna era la carta… hoy es comandante de la Segunda Región Militar y no de la Guardia Nacional. ¿Qué fue lo que sucedió? Quizá nunca lo sabremos…