Great Wall Motors se lanza con ventas por internet: ¿Cuál es su plan?

Con la idea de que si usted es uno de los primeros 1,000 clientes de Great Wall México, la empresa china le otorgará garantía de por vida, se lanza esta marca en el país.

Aunque le recomiendo leer los términos para que sea válida esa garantía y pregunte en qué número quedaría usted al comprarse uno de sus vehículos, pues también en esta entrada prometen que habrá para finales de este año por lo menos 40 distribuidoras abiertas por todo el país, lo que indica que no vienen para ser un jugador menor en participación de mercado.

Además de ello, otro incentivo, un viaje a un resort de lujo en territorio nacional, el cual también le recomiendo aclarar, si es que compra la marca, cómo se le podría otorgar este beneficio.

No será fácil identificarla al principio, pues serán muchos modelos y marcas en poco tiempo, pues además de que la primera es la camioneta GWM será Haval H6 HEV. La estrategia que han seguido es no presentar en montón de sus vehículos a la vez, aunque parece que ya los homologaron para la venta en el país, sino uno a uno y el primero fue esta camioneta de GWM – no se olvide, siglas para Great Wall Motors.

Dentro de lo nuevo a aprender de esta empresa en el país es que posicionarán cuatro distintas submarcas, con las cuales parece que van por todos los segmentos que podemos imaginar del mercado. En pick-ups contarán con “Poer”, en los de lujo con “Wey”, para todo terreno con “Tank” y no podían faltar los eléctricos con “Ora”, quizás solo le hagan falta vehículos de gama baja y comerciales, pero estaremos por descubrir los que vayan introduciendo en los próximos meses.

Así que además de los nuevos nombres que han llegado en los últimos 24 meses, ahora GWM posicionará cuatro submarcas con la intención de atender un mercado mexicano, por lo que se puede observar en su estrategia con Haval, hablándole al mercado con incentivos grandes como la garantía de por vida y, por otro lado, un gran precio de entrada, tal cual lo anunciaron en esta camioneta que, siendo híbrida, con 240 caballos de potencia, pantallas de 12.3 pulgadas, cámaras de 360 grados, asistentes al manejo y de estacionamiento, inician en 639,900 pesos y una versión más equipada llamada “Luxury” en 689,900 pesos.

En ese precio en un segmento que está bien por arriba de los setecientos mil pesos, y en algunos casos con bastantes listas de espera en otras marcas, las mil unidades no estarían tan lejos de sucederse en el mercado mexicano tan solo de ella de contar con esos inventarios de manera inmediata.

GWM entra al mercado con alianza para financiar sus vehículos por parte de BBVA Bancomer, en su evento de lanzamiento apenas realizado en la Ciudad de México, también se vieron caras conocidas en distribuidores de otras empresas que seguramente estarán distribuyendo la marca como inversionistas en las nuevas tiendas, ampliando su oferta de marcas al mercado.

En China hay armadoras de distintos tamaños, pero algunas son las mayores. GWM es una de las grandes con operaciones hoy en día en 170 países según la información oficial emitida por la empresa.

Por cierto, si le sonó atractiva la venta con garantía de por vida, son solo las unidades que se vendan en primera instancia por internet, pero recuerde visitar su distribuidor, ya que en comunicado oficial se menciona claramente que se aplican restricciones. Las demás serán de siete mil kilómetros la garantía, donde como en todo plan se aplican restricciones.

Veamos en un plazo de cinco años hacia adelante, cómo la llegada de muchas marcas entre 2022 y 2023 cambiará o no la preferencia de los consumidores mexicanos. Buena época para observarlo.