PolíticaConfidencial Maussan en San Lázaro: Y nadie hace nada...

DANTE DELGADO en medio del desastre. El jaloneo entre los distintos grupos políticos al interior de MC está imparable... y sin solución evidente. En esas aguas procelosas, el dueño de Movimiento Ciudadano ha dejado la puertita entreabierta para Marcelo Ebrard. No lo descarta, pero tampoco lo deja fuera. Para no perder de vista...

CLAUDIA SHEINBAUM tuvo encerrona con Mario Delgado para definir la ruta de selección de candidaturas en los próximos meses, que pasarán por 9 estados, el Senado, Cámara de Diputados... y varios miles más. Algunas voces decían que se le vio por Palacio Nacional, pero el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que una vez entregado el bastón iba también con mando.

SANDRA CUEVAS se pone los guantes. La “enfant terrible” de la política le dijo a Ciro Gómez Leyva que ella va a ganar la jefatura de Gobierno de la CDMX (en el Frente Amplio arquean las cejas) y que si gana Sheinbaum va a ofrecerle trabajar en equipo... pero que si no la dejan en paz le armará expedientes del Metro y por el Colegio Rébsamen... ¿a poco sí?

JAIME MAUSSAN y Sergio Gutiérrez Luna hablaron de ovnis en la Cámara de Diputados. Sí, aunque usted no lo crea, el legislador de Morena abrió las puertas del Palacio Legislativo de San Lázaro para que el famoso personaje expusiera con amplitud lo que ha recopilado de “avistamientos” en México... así la agenda en el Congreso.

Nos dicen que el pequeño grupo de personas que ha entorpecido el acceso a la justicia desde el lunes en las instalaciones del Poder Judicial capitalino -y que no forman parte del sindicato reconocido- son los típicos que no atienden de buena manera, nunca están en sus lugares, pero eso sí, son los mismos de cada año quieren aumentos exorbitantes que los tiempos actuales de austeridad republicana no permite.

Y son los propios abogados los que dan estos testimonios, son ellos y sobre todo la ciudadanía la que sufre las consecuencias de parar la actividad jurisdiccional: las audiencias se retrasan, las sentencias se detienen, hasta las madres trabajadoras que llegan a laborar a su centro de trabajo para enterarse que el CENDI está cerrado.

Hubo ya dos reuniones con este grupo en desacuerdo, en la primera fueron recibidos por el presidente del PJCDMX, a quien por cierto, le dieron su palabra de no cerrar y bloquear los accesos a las instalaciones y no cumplieron. En la segunda estuvo además un representante del Gobierno capitalino, veremos a qué puerto llevan esta mesas de negociación, pero todo indica que hay alguien detrás de este pequeño grupo con otros intereses ajenos a las condiciones laborales.