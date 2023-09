Shanghái + Omoda = el futuro es hoy

Luego de un breve viaje de 11 días por Shangahi y Wuhu, en China, algo me quedó claro: que los chinos se propusieron ser los numero uno en todo y en materia de autos vaya que lo están demostrando.

Nuestros dignos anfitriones fueron los amigos de la marca OMODA, del gigante conglomerado Cheri, que junto con su marca hermana Chirey nos prepararon una enriquecedora agenda que incluyó activaciones de bienvenida, cenas inolvidables, pasemos en barco, presentaciones de su apuesta automotriz, una espectacular presencia en el Auto Show de Shanghái y una sorpresiva prueba de manejo en Wuhu.

Estuvimos en la 20ª Exposición Internacional de la Industria del Automóvil de Shanghai, una exposición que durante 10 días presentó tendencias de lo que dominará en los principales aparadores de autos del planeta. Auténticas cátedras de tecnología automovilística y una muestra de lo mas avanzado en productos de la cadena de suministro.

También me quedó claro que este año esta exposición se centró en los vehículos de nuevas energías. Muchos de los principales fabricantes de automóviles, como OMODA, Chirey, BMW y BYD mostraron músculo con sus propuestas de coches eléctricos.

En sus interminables recintos de exhibición más de mil fabricantes participaron en este importante evento donde se expusieron más de 15,000 vehículos, dos tercios de ellos eléctricos.

Por supuesto que para esta justa automotriz los directores ejecutivos de las principales empresas del mundo se reúnen para intercambiar ideas sobre el concepto de transporte ecológico e inteligente.

Nuestros anfitriones Omoda y Jaecoo aprovecharon el marco para hacer su debut ya como marcas independientes, atrapando la atención de los medios de todo el mundo que nos hicimos presentes.

Decirles que el Omoda 5 e-QUA, el primer modelo totalmente eléctrico de la marca, hizo su debut mundial, mientras que la marca Jaecoo inició su aventura con los productos Jaecoo 7 y Jaecoo 9. Y luego de estas presentaciones, dos días después, estos autos los sometimos a prueba en una pista de maniobras de la planta manufacturera en el poblado de Wuhu.

Ahí en Wuhu, una ciudad asentada en varios lagos y a la vez cosmopolita, Omoda nos presumió cómo creó su primer vehículo, Omoda 5, con la intención de acercarse a las nuevas generaciones para que inicien un estilo de vida moderno y en tendencia.

Por supuesto que también hubo tiempo para conocer parte de la ofertar turística tanto en Shangahi como en Wuhu, así como su diversidad en materia de gastronomía y de infraestructura de transporte, como el famoso tren bala que abordamos para trasladarnos en menos de dos horas de Shangahi a Wuhu.

Pero no todo fue miel sobre hojuelas. Conocer de todo y comer de todo me cobró la factura el estómago, ya que adquirí la famosa bacteria llamada “mal del viajero”, que en México la conocemos como “la venganza de Moctezuma”, así que fui a parar al hospital debido a una grave deshidratación que estropeó mi agenda en los últimos tres días de los 10 que comprendió la gira por aquel país.

Durante tres días conocí parte del sistema de salud de China con todas sus complejidades pero también con las mejores atenciones que un paciente puede recibir. Literalmente me volvieron a la vida, o mejor dicho, recetearon mi organismo para quedar como nuevo y emprender de inmediato el regreso a México.

Sirva este material para externar mi agradecimiento a los directores de OMODA, Chirey, el conglomerado Cheri y las autoridades del Hospital de Wuhu, quienes el día que me dieron de alta se tomaron el tiempo para hacer una ceremonia y entregarme un distintivo por mi valentía y apega al tratamiento.

Pero sobretodo, mi cariño y admiración a Paulina Diaz de Guzmán, Head of Marketing de OMODA México que nunca me dejó solo en esta breve crisis de salud por la que pasé. Me llevo una grata experiencia de vida y como periodista, debo reconocer que ha sido una de las coberturas mas gratificantes que me ha tocado hacer.

Híjole! con la primera bola

Les cuento que como parte de los festejos del llamado Hispanic Heritage de Híjole! Tequila, el empresario de nacionalidad mexicana Carlos Lazo, vestirá la casaca de los Mets de Nueva York previo al juego contra Cincinnati Reds, ya que será el encargado de encabezar la ceremonia de “lanzamiento de la primera bola” en la lomita de las responsabilidades del estadio Citifield, casa de los Mets de Nueva York, en el marco de los festejos patrios que se instauró en esta organización y donde se enaltece la mexicanidad, siendo Híjole! Tequila el anfitrión de estas festividades.

Esta ceremonia se efectuará el próximo 15 de septiembre del año en curso, previo al juego programado contra los Cincinnati Reds. Cabe mencionar que a partir del 2022, Híjole! es el tequila oficial y exclusivo de los New York Mets; se comercializa en los bares, islas de bebidas y restaurantes que operan dentro del Citifield.

Como parte de este patrocinio por cinco años, se acordó la apertura de una cantina totalmente brandeada por esta marca tequilera, además, a un costado del bullpen a nivel de cancha, se cuenta con un espacio VIP denominado Left Plate Híjole! con capacidad para 100 personas. Tome nota.

Primeras 100 mil de MG

Y ya para terminar le informo que la marca de autos chino-inglesa MG, celebró en México haber alcanzado la marca de las 100,000 unidades vendidas desde su llegada en octubre de 2020. Este logro se da en medio de una invasión de marcas chinas que llegan a nuestro país con agresivos planes de financiamiento y con precios que pongan a temblar hasta los más puristas.

MG Motor (Morris Garages) es una marca británica con presencia en la industria automotriz desde 1924. Con 99 años de experiencia y 16 años desde su adquisición por la compañía SAIC Motor Corporation Limited (SAIC Motor), MG Motor destaca por su herencia y diseño, ofreciendo vehículos orientados a consumidores apasionados que buscan nuevos desafíos.

A través de la tecnología, un excelente diseño, altos estándares de calidad y un inigualable servicio, MG revoluciona el mercado local con una gama de modelos disponibles en México, que incluyen los sedanes MG5, MG GT y las SUVs: ZS, HS, eHS, RX5, RX8 y recientemente el modelo MG ONE.