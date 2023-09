“Las Viudas de los Jueves” y Teatro de Fuego, productos que arden

Este fin de semana patriótico me tocó ver la televisión, y tanto que anunciaban la serie “Las Viudas de los Jueves”, dije: vamos a verla y me gustó más que la versión original realizada en Argentina. El guion, repleto de misterio e intriga que te invita a afrontar los miedos, que está a cargo de Gibrán Portela, Javier Peñalosa, Gabriela Vidal, María González de León y Marina Ríos. El reparto es muy bueno, con Irene Azuela, Cassandra Ciangherotti, Zuria Vega, Sofía Sisniega, Mayra Hermosillo, Claudette Maillé, Alfonso Bassave, Pablo Cruz Guerrero, Juan Pablo Medina y Omar Chaparro. Todos están muy bien dirigidos por Humberto Hinojosa. Me sorprendió ver a ese elenco lucirse pero, en particular, ver crecer a Omar Chaparro, quien el año pasado me envolvió con su dinamismo y actuación en la película “Unión y Lucha”. Realmente me dejó impresionado con su trabajo; es un actor muy talentoso y encuentro fabuloso que se arriesgue cada vez más a salir de su zona de confort, que suele ser la comedia. La madurez le ha sentado bien, aunque es joven aún, este tipo de papeles dramáticos sacan a relucir un lado del actor que no había visto antes.

La serie lleva un ritmo suave, pausado pero no lento, que te envuelve gradualmente y te hace querer terminarla el mismo día. Me encantó que no abusaran de los saltos de tiempo, entre el pasado y el presente para contar la historia, ya que a veces esos cambios temporales pueden resultar aburridos y confusos. Obviamente, esta es una recomendación personal de este humilde periodista, pero por favor, no tenga miedo de engancharse pues son sólo seis episodios redondos. No hay necesidad ni oportunidad de una segunda parte, ya que el final está maravilloso, no hace falta agregar más. La producción merece un diez. Felicidades a todos los involucrados, realmente se lucieron.

Esta semana se terminó “Finitud”, de la cual ya les había escrito. Protagonizada por Mario Zaragoza, Patricia Blanco y Gastón Yañes, escrita y dirigida por Víctor Weinstock y presentada en el Teatro Varsovia. Pero les adelanto que en noviembre se estrenará la nueva producción de esta compañía llamada “Teatro de Fuego”, que presentará “El último tren” con Rodolfo Guerrero y Víctor Weinstock. Como tema central, ¡qué fuerte!, el tema del suicidio, el cual no es nada fácil de abordar, pero es tan relevante que, pensándolo bien es necesario, pues todos hemos tenido ese pensamiento en algún momento de nuestras vidas. Concretamente, podremos verla el 30 de noviembre en el mismo recinto que ha acogido a esta compañía. Me alegra que sigan produciendo nuevas obras mientras esperamos la segunda parte de la trilogía “Finitud”. ¡Mucho éxito a Teatro de Fuego!

