Shakira y Karol G sucumben a los encantos del regional mexicano

Hace unas semanas; el 10 de agosto para ser exactos, Karol G, la artistas latina más impactante de los últimos años, sorprendió al mundo con el lanzamiento del tema “Mi Ex Tenía razón”, para muchos se trataba de una letra dedicada a su expareja, el también cantante Annuel, para los que gustamos de cuestiones de la música nos impactó gratamente el sonido y ritmo; se trata de una cumbia totalmente grupera con tecladito incluido, muy al estilo de los 80, muy en la onda buki, aunque en el video ella aparezca ataviada con una playera mostrando la foto de Selena y su sombrero tejano, quien es una de las figuras a las que siempre ha admirado.

Esto en definitiva tiene muchas connotaciones positivas para el regional mexicano y su empoderamiento; las súper estrellas del pop están ya inmersas en el movimiento y esto es definitivamente bueno. “Mi Ex Tenía Razón” tiene más de 102 millones de reproducciones y el video 118 millones, eso no es todo, su dueto con Peso Pluma “QLONA”, ese con un lenguaje definitivamente muy fuerte, es su hit número uno con más de 150 millones de streams, porque video ni tiempo de hacerlo ni hizo falta, dos personajes de esa magnitud no tienen tiempo para pequeñeces.

A penas este miércoles 22 de septiembre, Shakira, dio la vuelta al mundo, en imágenes que la mostraban con una faldita de flecos, brillos y sombrero muy al estilo ‘buchona’, no era producto de la imaginación, era la barranquillera total y absolutamente sumergida en el papel de cantante bélica y qué mejor que acompañada por Fuerza Regida, la agrupación que representa perfectamente la sangre nueva del regional mexicano; la tonadita plagada de guitarras y el bailadito, ese a nuestro entender muy exagerado y algo fuera de contexto, además de la letra por demás matadora, dieron por resultado “El Jefe”, un texto contra los abusos laborales que de manera magistral interpretan ella y Jesús Ortiz Paz .

Con la producción y también participación en la letra del genio de la década; Edgar Barrera este himno sumó en solo unas horas más de 15 millones de reproducciones de su video en el que la Shaki, monta a caballo, hace cara de mala y casi casi se avienta sus mentadillas, digamos que sigue envalentonada con su asunto personal y esto le vino bien para seguir desahogándose y levantar polémica.

Hace unos tres años que la música popular colombiana se viene ensamblando con el regional mexicano y han salidos cosas muy interesantes; sin embargo el que las dos estrellas colombianas más impactantes de los últimos tiempos y además mujeres, también quieran ser parte de esa unión de géneros, es definitivamente fantástico.

Es evidente que seguirá la buena racha para la música mexicana, los poperos y hasta los rockeros, incluyendo a Maná con su dueto al lado de Edén Muñoz, le están queriendo entrar al aro, el que se resista por miedo simplemente, quedará fuera de la jugada.