¡Cassandro y Rosy, dos luchas con causa!

De niños, ¿a quién no le gustaba la lucha libre? Ver a esos héroes enmascarados llamados los técnicos luchando contra los rudos. Yo me acuerdo de que nos reuníamos toda mi familia los sábados para ver las luchas de la triple AAA por canal nueve. Eran impresionantes; y si tenías la oportunidad de ir a la Arena México era mucho mejor, porque vivías al máximo la emoción y la adrenalina de ese show. Los lances, los vuelos, las llaves, todo era tan excitante que no podías dejar de comprar tu máscara a la salida y sentirte que eras parte de ellos.

El pasado miércoles se estrenó en Amazon la película de un luchador muy particular llamado Cassandro, denominado parte de los luchadores exóticos. En esta podemos ver la historia de éste y cómo se hizo tan famoso a finales de los años 80′s. En la cinta participan Gael García Bernal, Bad Bunny, El Hijo del Santo, Raúl Castillo, Joaquín Cosío, entre varios más.

Lo interesante es ver cómo un actor, y me refiero a Gael García Bernal, escoge un proyecto perfecto en donde explotará al máximo sus dotes histriónicos para darle vida a este personaje. En verdad, cuando la anunciaron se me antojó mucho verla, ya que por fin llegaba una historia real de un deportista que había salido del clóset desde los 15 años y le valió “el qué dirán”.

Cassandro se preocupó por prepararse para ser uno de los luchadores con técnica, pero el ser exótico llamaba más aún la atención. Gael está increíble, es un monstruo en la pantalla grande, en verdad, encarna a la perfección el personaje que por momentos uno piensa que es el mismo luchador.

Supongo que se preparó físicamente para este largometraje y aprendió las técnicas de las luchas. El guión está a cargo de David Teague y Roger Ross Williams, la dirección fue de este último. Sin duda, esta es una muestra de que no hay personajes pequeños, sino con un buen texto y un excelente actor puedes contar una historia extraordinaria. ¡Muchas felicidades, Gael, eres un crack en el cine! No se pierdan esta maravillosa película en Amazon.

Y este fin de semana me lancé a ver “Rosy” al teatro Lucerna. ¡Ah, qué maravilla de texto! En esta obra, una mujer que trabaja como cocinera en una escuela de tiempo completo se da cuenta de que no le alcanza lo que el gobierno destina para la alimentación de los niños que estudian ahí. Pero también los fines de semana trabaja en una casa de una familia adinerada donde desperdician comida; se da cuenta de que esos alimentos que tiran a la basura puede darlos a los alumnos de la escuela. Y pues, así lo hace. Pero el director de ésta, le molesta que ella se tome esta atribución y la cuestiona de dónde saca esto, y ella confiesa y automáticamente la delata el director con la dueña de la casa para tacharla de ladrona.

Obviamente, Rosy es una heroína en la historia y está interpretada por la maravillosa Conchi León, que en verdad este es el papel de su vida, ya que le da vida de una forma sin igual; ¿cuántas Rosys no hemos conocido en nuestra vida? Es tan maternal, que todos los niños la ven con un amor y un cariño como si fuera su segunda madre. A Conchi la acompañan Teté Espinoza, Antón Araiza, Juan Cabello, Muriel Ricard y Romani Villicaña.

El texto es de Cecilia Ripoll y la dirección es de Alejandro Velis. Me encanta la trama porque engloba la comida, con la situación de carencias por ésta y cómo ella sabe cómo afrontarla para salir victoriosa. Es una comedia, pero al salir reflexionas sobre el tema tan actual que podríamos enumerar en los periódicos los casos que aquí se presentan. ¡Mi Conchi, estás maravillosa en esta obra!

