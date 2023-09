Las maromas de Gatell

Es increíble ver las maromas que hacen algunos servidores públicos de este gobierno. Como es el caso del subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, quien pretende ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, luego de su nefasta actuación durante la pandemia de COVID-19.

A Hugo López Gatell se le murieron alrededor de 801 mil 342 mexicanas y mexicanos durante el periodo de la pandemia en el país, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Aquello de sus seis mil muertos fue sin duda una declaración muy lejana de la realidad, y al mismo tiempo, una muestra de su incapacidad.

Un análisis de la OCDE denominado Health at a Glance: Latin America and the Caribbean 2023, ubicó a México como el tercer país de América Latina con mayor tasa de exceso de mortalidad a causa de la covid en 2020 y 2021, solo por debajo de Perú y Bolivia.

Y hoy el “doctor” Gatell pretende contender para jefe de gobierno, cuando está más que demostrado que no es un buen funcionario, y mucho menos, un servidor público. Gatell nos dejó claro que él no sabe servir a los demás, solo a sus propios intereses.

Gatell ha acusado de una “guerra sucia” en su contra, además de demeritar su labor y la gestión ante la pandemia de coronavirus, lo que no se ha dado cuenta, porque su egolatría no se lo permite, es que su indolencia e incapacidad es lo que lo pone contra la pared, pues ni cercanos a él, ni del partido en el poder, y mucho menos las ciudadanía, respaldan su aspiración política.

Quizá el único que le haga segunda es el presidente, ya que fue el responsable de sostener a Gatell al frente de la pandemia, pese a los malos resultados que estaba dando, y de los cuales todas y todos nos dábamos cuenta, excepto ellos dos.

No lo decimos la oposición, ahí están las manifestaciones en su contra, el rechazo social que lo persigue a cualquier foro que se presenta. Y es que no es solo es su impresentable actuar durante la pandemia, también es la falta de medicamentos, de vacunas, su desprecio hacia las niñas y niños con cáncer, a sus padres y al cuerpo médico de este país.

Yo me preguntó: ¿cómo es que le pedirá el voto a una madre o padre de una hija o hijo con cáncer?, ¿cómo se lo pedirá a la hija o hijo de un médico que perdió la vida en la pandemia y al que le negaba las vacunas por trabajar en hospitales privados?, ¿cómo se lo va a pedir a una ciudadana o ciudadano residente de la Ciudad de México cuando perdió a toda su familia en la pandemia?, ¿con qué cara?

Hoy Hugo López Gatell en lugar de ir a una contienda interna por un cargo público o a una boleta electoral, debería hacerle frente a un tribunal para ser juzgado por crímenes de lesa humanidad.