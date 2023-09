La primera pregunta que me hago cuando la tengo de frente: ¿qué es? ¿Es un sedán, un coupé, una SUV? La respuesta es SUV cupé. Pero para mí, es un producto plagado de plásticos duros.

Visualmente es agradable y desapercibido no pasas a bordo de esta SUV cupe FIAT Fastback FIAT; de hecho van dos personas que me preguntan (de coche a coche) por su nombre y su precio. Todo es armonía, incluso cuando lo enciendes te recibe un potente zumbido de su motor 1.3 turbo que le da 173 caballos de fuerza y un empuje de 198 libras pie de torque. Pero no todo es miel sobre hojuelas. Esta belleza es como la canción de Rubén Blades: Plástico.

Está plagada de muchos materiales plásticos duros y su distancia entre los ejes es tan angosta que no me inyecta la fianza suficiente para “el pie derecho fondo” en ciudad. Además es de suspensión rígida que dificulta su manejo. Esos son los elementos negativos que me encontré al primer contacto con Fiat Fastback.

La buena noticia es que tiene la cajuela más espaciosa del segmento, y su parrilla de color satinado contrasta a la perfección en cualquiera de los colores disponibles. Su techo con caída pronunciada le brinda un diseño robusto y al mismo tiempo le da ese toque de ser un auto super deportivo. Otro gran acierto es que en el volante controlas TODO. Desde las paletas de cambios de velocidades, hasta los modos de manejo, el volumen y activar las alertas de cambio de carril o simplemente controlar el menú del cluster.

Otro detalle a resaltar son sus rines de 18 pulgadas que contrastan perfecto con las salpicaderas reforzadas con plásticos negros que se antoja ensuciarlas de lodo al primer charco que recorro. No es un vehículo chaparro pues sus 19.4 cm de altura al piso la hacen perfecta para lidiar con cartografías accidentadas de grandes ciudades como los es la zona metropolitana de Guadalajara, la segunda ciudad más grande del país.

Por cierto también me gustó que los seguros de las puertas no se liberan hasta que estas cerca del vehículo. Este tipo de detalles influyen en la decisión de compra, así que, muy bien al ingeniero que propuso dicha función. Ah, se me olvidaba decirles que su modo Sport es muy notorio al momento de activarlo en su vistoso botón rojo incrustado en el volante. De inmediato se libera un exquisito ruido de su motor a turbo que te hace la conducción más ligera y menos complicada.

Aunque aparenta ser angosto por dentro, este vehículo posee un diseño ergonómico por su propuesta de asientos envolventes, muy cómodos por cierto, y una tapicería de materiales rudos y resistentes que le dan cierta robustes al interior por su piel ecológica. Seis bolsas de aire y su pantalla de infoentretenimiento de 10.1 pulgadas completan parte de las prestaciones que ofrece FIAT Fastback que se vende en nuestro país desde los $506,000 pesos; y aunque me gustó como luce, sinceramente me quedó a deber en materia de experiencia de manejo. Ya dije.

Alianza Oxxo y Rica

Le platico que la Fundación Misión de Doña Margarita de Corporación Rica, que dirige Miguel Ángel Guizado, y la Cadena Comercial OXXO realizaron una alianza con el objetivo de beneficiar a personas de la tercera edad. Es por ello que inauguraron el Primer Centro de Capacitación para Adultos Mayores en Cuautla, Morelos, de forma que hombres y mujeres podrán perfeccionar sus habilidades digitales y tecnológicas necesarias para enfrentarse al mundo laboral contemporáneo.

Desde 1999, está fundación ha capacitado a más de 24 mil mujeres en sus dos sedes de Cuautla, Morelos, y Pachuca, Hidalgo. Corporación Rica es embotellador y comercializador del sistema Coca-Cola, así como de Jugos Del Valle - Santa Clara y forman parte de la Industria Mexicana de Coca - Cola en los territorios de Hidalgo, Morelos y parte de Puebla. Tiene 2 plantas de producción y 16 centros de distribución, generando más de 2 mil 600 empleos directos y 20 mil indirectos.

Alquimia en Crediexpo

Me enteré que se realizó con éxito Crediexpo 2023 en el Poliforum de León, Guanajuato. Este evento, concebido como un foro financiero y de administración, reunió a una audiencia diversa compuesta por pequeños negocios, Pymes, grandes corporaciones y emprendedores, todos buscando oportunidades y soluciones para mejorar su situación financiera y administrativa. Sergio Loredo Foyo, Director General de AlquimiaPay, fue uno de los principales protagonistas dentro del foro debido a que impartió una conferencia. Su participación en Crediexpo no sólo sirvió como un testimonio inspirador de emprendimiento y éxito empresarial, sino que también destacó el papel vital que desempeñan las fintechs en la transformación del panorama financiero en México y más allá. La historia de Sergio Loredo Foyo está intrínsecamente ligada a su empresa AlquimiaPay, una compañía que ha estado revolucionando la forma en que las empresas y las personas gestionan sus finanzas. Durante su participación en Crediexpo, el directivo presentó cómo su firma está utilizando la innovación tecnológica para ofrecer soluciones financieras ágiles y éticas.

Cambios en Nissan Mexicana

Y ya para terminar, le cuento que Nissan Mexicana nombró a Claudia Rodríguez directora de Posventa de Nissan Mexicana y a Brenda Rodríguez como directora de la unidad de negocios NiHUB. Este cambio organizacional responde a la estrategia directiva, los planes de desarrollo de talento, crecimiento, equidad, y fortalecimiento de la operación de la compañía.

Claudia sustituye a Brenda Rodríguez como la nueva responsable de liderar la operación y expansión de los servicios de Posventa en nuestro país para garantizar la mejor experiencia del cliente, alcanzando el nivel más alto de retención y lealtad. Así como ofrecer un servicio cada vez más competitivo y enfocado en la satisfacción del cliente.

Por su parte, Brenda Rodríguez, antigua directora de Posventa para Nissan Mexicana, asume ahora un nuevo reto como directora de la unidad de negocio NiHUB, encargada de impulsar el desarrollo de talento para sus operaciones de México y el mundo. Los principales objetivos de NiHUB son la integración en México como un centro efectivo de soluciones operativas para Norte y Latinoamérica; el fortalecimiento de la visión de liderazgo de Nissan, por medio del intercambio cultural; y la evolución de la compañía hacia una estructura estratégica para la toma de decisiones. Tome nota.